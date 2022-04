So könnte die Promenade auf Höhe des Neckarmünzplatzes künftig aussehen. Vorstellbar sind auch Sitztreppen, wie es sie bereits am Neckarlauer gibt. Visualisierung: Stadt

Von Philipp Neumayr

Heidelberg. Eine Flusspromenade mit einer Radachse vom Karlstorbahnhof bis zum Wieblinger Wehr soll künftig die Südseite des Neckars schmücken und den Verkehr entlasten. Dafür stimmten die gemeinderätlichen Gremien im Frühjahr 2019, nachdem die Arbeitsgemeinschaft Neckaruferweg im Auftrag der Stadtverwaltung eine entsprechende Machbarkeitsstudie erarbeitet hatte. "In den nächsten zehn Jahren", also noch bis Ende dieses Jahrzehnts, könnte das Projekt umgesetzt werden, teilte die Stadt damals mit. Wie es nun aussieht, könnte es allerdings länger dauern als geplant.

Das Projekt Neckaruferpromenade steht in direktem Zusammenhang mit der geplanten Radschnellwegverbindung zwischen Mannheim und Heidelberg. Entlang der Bundesstraße 37 in Bergheim und in der Altstadt soll auf dem bisherigen Gehweg ein "komfortabler Radweg" entstehen. Die Fußgänger sollen sich künftig direkt am und auf dem Neckar bewegen.

Im Planungsprozess zum Radschnell- und Fußweg gebe es jedoch Verzögerungen, teilte ein Sprecher der Stadt nun auf RNZ-Anfrage mit. "Aktuell gehen wir davon aus, dass die Entwurfsplanung frühestens Anfang 2023 fertiggestellt ist. Erst im Anschluss kann in das Planfeststellungsverfahren eingestiegen werden." Bisher war man in der Verwaltung davon ausgegangen, dass das Planfeststellungsverfahren womöglich schon 2022 auf den Weg gebracht werden kann.

Dem Sprecher zufolge arbeitet die Projektgruppe "Stadt an den Fluss" derzeit an der Entwurfsplanung für den zweiten Bauabschnitt Neckarlauer in der Altstadt. Ziel sei es, diese Planung noch vor der Sommerpause in den Gremien zu beraten. Im Anschluss daran sollen dann die Genehmigungsverfahren und die Vergabe des Bauprojekts erfolgen, sodass 2023 mit der Umsetzung begonnen werden kann.

Die Neckaruferpromenade soll sich auf einer Länge von 3,7 Kilometern an der Südseite des Flusses entlangziehen. Angedacht ist eine zusammenhängende Verbindung, teils schwimmend, teils fest auf dem Wasser verankert. Entwickelt wurde das Projekt in Gesprächen unter anderem mit dem Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt und den in der Projektgruppe "Stadt an den Fluss" beteiligten Fachämtern sowie unteren Behörden. Die Neckarpromenade ist ein Baustein von "Stadt an den Fluss". Unter diesem Motto soll die Stadt wieder näher an den Fluss rücken. Dazu gehört auch die Arbeit des Vereins "Neckarorte", der seit 2016 verschiedene Orte am Fluss bespielt.