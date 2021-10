Voller Vorfreude startet das Philharmonische Orchester Heidelberg in die neue Konzertsaison – endlich wieder in voller Besetzung. Am Mittwoch, 6. Oktober, findet das „1. Philharmonische Konzert“ in der Aula der neuen Universität statt. Foto: Florian Merdes

Von Sarah Hinney

Heidelberg. Sie wird interpretiert als ein Weg durch die Nacht zum Licht – was könnte also besser zum Auftakt der Konzertsaison des Philharmonischen Orchesters Heidelberg passen, als Beethovens Symphonie Nr. 5 c-Moll op. 67? Sie steht am Mittwoch, 6. Oktober, auf dem Programm des "1. Philharmonischen Konzerts" in der Aula der Neuen Universität.

Für die Musikerinnen und Musiker des Orchesters ist diese neue Saison wahrhaftig ein Weg ins Licht, denn sie dürfen endlich wieder in voller Besetzung spielen – ohne Abstand, ohne Einschränkungen und vor voll besetzten Reihen. Was die Corona-Situation für das Orchester bedeutet hat und wie groß die Freude darüber ist, endlich wieder gemeinsam in ganzer Stärke musizieren zu können, darüber sprachen Elias Grandy, Dirigent und Generalmusikdirektor, Jens Veeser, Kontrabass und Orchestervorstand und Peter Klinkenberg, Schlagzeug, Pauke und Orchestervorstand, im Pressegespräch mit der RNZ.

Das Schönste für die Musiker ist, dass das Orchester nun endlich wieder größere Werke spielen kann. Und: "Wir freuen uns wahnsinnig, dass wir wieder eng zusammensitzen können", sagt Jens Veeser. Das Zusammensitzen ist für Orchestermusiker eigentlich unerlässlich – vor allem für die Streicher. Normalerweise teilen sich zwei Streicher je ein Pult, in der Corona-Zeit war das durch das Abstandsgebot nicht möglich. Jeder musste an einem einzelnen Pult spielen – für die Musiker war das eine enorme Umstellung.

"Die Keimzelle im Musizieren ist das Musizieren mit dem direkten Nachbarn", erklärt Elias Grandy. "Gerade bei den Streichern funktioniert durch die Nähe vieles automatisch, beispielsweise hat man den anderen immer im Augenwinkel", erklärt Veeser. Grandy findet einen bildhaften Vergleich im Sport: Auf Abstand zu spielen, sei für ein Orchester in etwa so, als müssten Fußballspieler plötzlich auf einem doppelt so großen Platz ihre Spielzüge spielen. Ganz abgesehen davon, dass sich auch der Klang verändert, weil der Ton einen weiteren Weg zurücklegen muss. "Gemeinsames Atmen, gemeinsame Bewegungsabläufe, Gemeinsamkeit über das Ohr": Diese Dinge seien für ein Orchester unerlässlich, erklärt der Dirigent. Peter Klinkenberg ergänzt: "Die Lehre, die wir wohl alle aus Corona ziehen, ist, dass Dinge, die wir als Selbstverständlichkeit betrachten, es plötzlich nicht mehr sind."

Für die Heidelberger Musiker bedeutete das auch, dass sie ihr Programm in der Pandemie an die Umstände anpassen mussten. Beethovens Symphonie Nr. 5 zu spielen, das wäre mit Abstand nicht möglich gewesen, sagt Grandy. Er betont aber gleichzeitig, dass die Musikerinnen und Musiker das Bestmögliche aus der Situation gemacht hätten. Dennoch ist die Erleichterung in dem Gespräch mit Händen zu greifen: "Die Motivation ist ungeheuer groß, und wir fühlen uns als Orchestern wieder vollständig", sagt Klinkenberg. Nicht minder wichtig sei allerdings auch das Publikum. Vor allem beim Spiel ganz ohne Zuhörer, nur vor laufender Kamera habe etwas gefehlt.

Aber das ist nun vorbei. Und es gibt auch gleich ein Novum zur neuen Saison. Erstmals werden das 1. und das 2. Philharmonische Konzert auch sonntagsvormittags zu hören sein. Für Dirigent Elias Grandy geht damit der lang gehegte Wunsch in Erfüllung, einen Alternativtermin für Konzertgäste anzubieten, denen ein Konzertbesuch am Abend zu spät wird. Und Grandy ist sich sicher, dass Beethovens Symphonie Nr. 5 als "Befreiungsstück vom Dunklen ins Helle" nicht nur die aktuelle Situation der Musiker auf der Bühne spiegeln wird, sondern auch die des Publikums. Neben Beethoven spielen die Musiker das Stück "Händeküssen" der schwedischen Komponistin Lisa Streich, die im Februar den Heidelberger Künstlerinnenpreis erhält und Johannes Brahms Konzert für Violine, Violoncello und Orchester a-Moll op. 102.

Info: Das 1. Philharmonische Konzert wird aufgeführt am Mittwoch, 6. Oktober, 20 Uhr, am Donnerstag, 7. Oktober, 20 Uhr und am Sonntag, 10. Oktober, 11 Uhr. Für alle Termine sind noch Karten zu haben: entweder an der Abendkasse oder online unter www.theaterheidelberg.de.