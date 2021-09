Von Thomas Seiler

Heidelberg-Wieblingen. Die Maaßstraße in Wieblingen gehört zu den 100 verkehrsberuhigten Bereichen der Stadt. Und wie in allen anderen verkehrsberuhigten Bereichen herrscht auch hier Schrittgeschwindigkeit, Fußgänger dürfen die gesamte Breite der Fahrbahn benutzen und Kinder dürfen überall spielen – theoretisch. Praktisch hakt es gewaltig. Autofahrer erkennen nicht, dass es sich um einen verkehrsberuhigten Bereich handelt, der Vorrang von Fußgängern funktioniert nicht, es wird zu schnell gefahren.

Das Projekt "Lebendige verkehrsberuhigte Bereiche – Heidelberger Modell" soll das nun ändern. Sechs Straßen dienen als Pilotprojekt, eine davon ist die Maaßstraße. Workshops, ein einheitliches Analysewerkzeug und eine Bürgerbeteiligung sollen die Verkehrssituation in allen Straßen verbessern. Noch in diesem Herbst soll ein übergreifendes Konzept entstehen. Angestoßen hat das Projekt Bärbel Sauer, Leiterin des städtischen Amts für Verkehrsmanagement. Mit im Boot ist das Wuppertaler Büro "Bueffee". Bereits in der jüngsten Sitzung des Bezirksbeirats Wieblingen im Rathaus hatten sie es vorgestellt.

Um die Anlieger miteinzubinden, trafen sich jetzt Nico Rathmann vom Amt für Verkehrsmanagement und Planer Jens Leven aus Wuppertal vor Ort mit Wieblinger Bürgern, um gemeinsam Lösungen für die Maaßstraße zu finden. Auch wenn Leven inständig darum bat, das von der Stadt beschlossene "Stelzenhaus" in der rund sechs Meter breiten Straße von der Diskussion auszuklammern, flammte die prompt doch wieder auf. Anwohner Thomas Mühl befand: "Das Stelzenhaus blockiert auf rund 50 Metern inmitten des rund 200 Meter langen Areals alle notwendigen Maßnahmen." Leven sieht das anders. Pflanzkübel, "Berliner Kissen" oder ein Außenbereich beim Gasthaus "Zum Hirsch" und mehr Bäume würden helfen, die Situation zu entschärfen.

Überdies setzte sich Leven für horizontale und vertikale Versatzstücke ein und für den Einsatz von Parklets – also beispielsweise Holzmöbel, die den öffentlichen Raum aufwerten und gleichzeitig als Sitzmöglichkeit dienen. "Alles, was wir aufstellen können, ist gut, weil eine gravierende Umgestaltung der Maaßstraße nicht mehr gehen würde", betonte Leven. Besonders wichtig sei aber auch eine "standardisierte Eingangspforte" für die verkehrsberuhigten Bereiche. Konkret soll die aus aufgestellten Schildern, Grünflächen und Bodenmarkierungen bestehen.

Das gefiel auch dem Wieblinger Kinderbeauftragten Thorsten Röver sehr gut. Er freut sich über alle Pläne, die den Autoverkehr aus der Straße verbannen oder zumindest deutlich verlangsamen – genau wie die vielen Kinder, die während der Begehung in der Straße spielten. Auch die wurden im Vorfeld in den Beteiligungsprozess eingebunden. Urs Südhof, Stadtjugendring Mannheim, hatte in Kooperation mit dem Verein Pädaktiv und der Fröbelschule Wieblinger Schüler befragt. 15 Kinder der dritten und vierten Klasse erarbeiteten gemeinsam Ideen, die die Verkehrssituation in der Maaßstraße verbessern könnten und gestalteten dann ein buntes Plakat. Dabei waren die Kinder ziemlich kreativ. Bunte Farbe, Wasserfontänen und Kletterstangen fänden sie prima in der Maaßstraße.