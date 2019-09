Heidelberg. (pol/rl) Der Streit von zwei wohnsitzlosen Männern eskalierte am Dienstagabend am Hauptbahnhof. Laut Polizeibericht waren ein 46-Jähriger und ein 57-Jährigen zunächst in Streit geraten. Dabei zückte der 46-Jährige ein Pfefferspray ein und attackierte damit seinen Gegner. Als Mitarbeiter der Deutschen Bahn hinzukamen, um den Streit zu schlichten, sprühte der Mann auch sie an. Als der Täter flüchten wollte, könnten ihn die Bahn-Mitarbeiter festhalten, bis die Polizei eintraf. Der 46-Jährige wurde mit auf die Polizei-Dienststelle genommen.

Der 57-Jährige und die Bahn-Mitarbeiter litten nach der Attacke unter Hustenreiz, geröteten und geschwollenen Augen. Sie wurden von verständigten Rettungssanitäter vor Ort behandelt.

Der Grund für den Streit zwischen den beiden Männern ist nicht bekannt. Der 46-Jährige erhält nun eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte er die Dienststelle verlassen.