Heidelberg. (pr/run/jola) Es ist schon wieder passiert: Am Montagmorgen hat sich ein Lkw im Gleisbett der Straßenbahn in der Eppelheimer Straße festgefahren. Gegen sieben Uhr hatte sich der Lkw-Fahrer auf dem Weg nach Heidelberg auf sein Navigationssystem verlassen und war an der Kreuzung Eppelheimer Straße/Diebsweg/Henkel-Teroson-Straße in eine wegen der Baustelle gesperrte Straße gefahren.

Kurz vor der Baustelle wollte der Fahrer sein Schwerfahrzeug über das Gleisbett der Straßenbahn wenden. Im aufgeweichten Erdreich blieb er schließlich stecken. Der Lkw-Fahrer hatte die aufgestellten Warnschilder (Sackgasse, keine Wendemöglichkeit) übersehen und sich voll und ganz auf sein Navigationssystem verlassen.

Der Fahrer wunderte sich, warum eine Baustelle wie diese nicht in seinem modernen Navigationssystem angezeigt wurde. Gegen 8.15 Uhr konnte der Lkw durch ein Bergungsfahrzeug auf die Straße gezogen werden. Der Straßenbahnverkehr der Linie 22 war in beide Richtungen blockiert. Die RNV hatte einen Busersatzverkehr eingerichtet.

Bereits Anfang Januar hat ein Lkw-Fahrer mit den gleichen Problemen zu kämpfen. Auch er hatte es sich im Gleisbett festgefahren, nachdem ihn das Navi in die Sackgasse gelotst hatte.

Der Hintergrund: Seit Frühjahr 2017 ist die Eppelheimer Straße unterbrochen. Die ehemalige Verkehrsschlagader endet – nachdem die Eisenbahnbrücke nahe des Bauhaus-Baumarkts abgerissen worden war – aus Richtung Westen in einer Sackgasse. Doch das wissen viele Navigationsgeräte offenbar noch nicht. Der Lkw heute fuhr – genau wie jener vor knapp vier Wochen – auf Weisung seines Navis geradewegs in die Sackgasse hinein. Ein Wendemanöver ist dann nur noch über die Gleise möglich. Da diese mit Rasen bepflanzt sind, bleiben die schweren Lkws im vom Regen aufgeweichten Erdreich stecken.

Eine RNZ-Leserin hatte nach dem ersten Vorfall bereits angefragt, warum überhaupt Gras zwischen den Schienen verlegt werde. Dazu erklärte die RNV, es handele sich bei den Gleisen dort um sogenannte besondere Bahnkörper, die nicht in die Straße integriert seien. So würden sich die Verkehrsteilnehmer nicht in die Quere kommen – anders als etwa in der Bergheimer Straße, wo es regelmäßig zu Blechschäden kommt. Und der Grund für das Gras ist ganz simpel: Es sehe einfach schöner aus.

Update: Montag, 3. Februar 2020, 19.45 Uhr