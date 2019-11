Von Micha Hörnle

Heidelberg. Der Energiespeicher an der Eppelheimer Straße im Pfaffengrund hängt seit Mittwoch am Fernwärmenetz, er geht nun in die Testphase – aber fertig ist er noch nicht. Denn es wird wohl noch mindestens eineinhalb Jahre dauern, bis das Bistro auf das Dach kommt – und mit ihm die bläulich schimmernde Fassade.

Aber auch jetzt mit seiner blauen Hülle hat der 41 Meter hohe Zylinder – mit dem Bistro werden es noch mal 16 Meter mehr – das Zeug zu einem Wahrzeichen des Stadtteils Pfaffengrund – so wie es von 1949 bis 1986 der alte Gaskessel war. Der stand an genau derselben Stelle wie heute der Energiespeicher, war aber noch einmal knapp 20 Meter höher.

Für Oberbürgermeister Eckart Würzner war der Anschluss dieses Gebäudes „ein Meilenstein auf dem Weg zur klimaneutralen Stadt“ – es ist wie das benachbarte, 2013 in Betrieb genommene Holzheizkraftwerk eines der wichtigen Bausteine der Heidelberger Energiewende, die vor zehn Jahren ausgerufen wurde: Die Stadtwerke Heidelberg produzieren seither erstmals in nennenswertem Umfang Energie – und zwar ausschließlich „grüne“.

So will man etwa durch das Holzheizkraftwerk, in dem jeden Tag zehn Sattelschlepper Grünschnitt aus der Region anliefern, Schritt für Schritt die klimaschädliche Kohle ersetzen, die im Großkraftwerk Mannheim verfeuert wird. Damit wird auch das Fernwärmenetz immer grüner – mittlerweile hängen fast die Hälfte der Heidelberger am Fernwärmenetz (und brauchen daher keine Ölheizungen mehr).

Der Energiespeicher, der noch ein Bistro auf dem Dach und eine neue, blau schimmernde Fassade erhalten wird, steht direkt an der Eppelheimer Straße – genau an der Stelle, an der bis 1985 der Gaskessel, das ehemalige Wahrzeichen des Pfaffengrunds, stand. Foto: Rothe

Doch das Problem an dieser Art der Energieerzeugung ist, dass es bisher keine Speicher gibt – und das neue Gebäude im Pfaffengrund ist so einer, er funktioniert im Grunde wie eine gewaltige Thermoskanne. „Die größte und teuerste Thermoskanne Heidelbergs“, sagte Stadtwerkechef Rudolf Irmscher einmal, denn man rechnet mit zehn Millionen Euro Baukosten. Der Turm speichert warmes Wasser in einem Zwei-Zonen-Verfahren: Die unteren 25 Meter werden mit 115 Grad heißem Fernwärmewasser gefüllt – insgesamt 12,8 Millionen Liter.

In die restlichen 15 Meter (7,2 Millionen Liter) kommt kaltes Wasser: Dies soll genügend Druck schaffen, damit die heiße Flüssigkeit drunter nicht verdampft. Der Grundgedanke ist: Hier soll Energie (oder vielmehr Wärme) gespeichert werden – und warmes Wasser ist die wirtschaftlichste Lösung. Damit man sich darunter etwas vorstellen kann: Mit dem Inhalt könnten 25.000 Wohnungen einen Tag lang mit Heizung und Warmwasser versorgt werden.

Doch so richtig durchgesetzt hat sich diese Technologie noch nicht: In Deutschland gibt es erst fünf ähnliche Bauwerke – wenn auch architektonisch deutlich schlichter als in Heidelberg. Stadtwerkechef Irmscher beeindruckten vor allem die 26 Kilometer Schweißnähte im Speicher – „und alles dicht“, freute sich Projektleiter Heiko Faulhaber.