Student Biyan Nathanael Harapan (r.) checkt den jungen Patienten Stefano von oben bis unten durch - und steht dabei selbst unter strenger Beobachtung durch Prof. Jana Jünger (l.). So soll in Zukunft die praktische Prüfung für angehende Ärzte aussehen. Foto: Uwe Anspach

Von Denis Schnur

Heidelberg. Biyan Nathanael Harapan beugt sich zu seinem jungen Patienten vor. "Ich würde mir gerne einen Überblick über ihren Zustand verschaffen, wenn das für Sie in Ordnung ist", erklärt er höflich. Dazu nimmt er sich fast eine Stunde Zeit, checkt den 20-jährigen Stefano, der seine zweite Krebsoperation hinter sich hat, durch. Er erklärt ihm Details seiner Erkrankung und wie es weitergeht. "Ich hoffe, dass ich zumindest keine Chemo mehr machen muss. Das war sehr hart", vertraut ihm Stefano an.

Mit den beiden im Patientenzimmer der Chirurgischen Klinik sitzen Oberarzt Pascal Probst und Jana Jünger. Die Professorin leitet das Institut für medizinische und pharmazeutische Prüfungsfragen (IMPP) und ist in Heidelberg, um die Prüfung zu testen, die Mediziner künftig am Ende ihres Studiums ablegen sollen. Denn die soll im Rahmen des Masterplans Medizinstudium komplett verändert werden.

Zwar gibt es schon jetzt am Ende des letzten Studienjahres - des "Praktischen Jahres" - neben der theoretischen eine praktische Prüfung. Die spielt sich zum Teil im Patientenzimmer ab, aber: Von den 20 Minuten Prüfung am Krankenbett verbringen Prüfer und Prüfling lediglich drei Minuten in direkter Interaktion mit dem Patienten. "Man spricht mehr über ihn als mit ihm", so Jünger. Und das helfe den Ärzten im späteren Klinikalltag nicht wirklich.

Hintergrund > Der Masterplan Medizinstudium 2020 soll die Ausbildung von Ärzten in Deutschland neu strukturieren und auf verschiedene Probleme im Gesundheitssystem reagieren. Dabei rückt die Beziehung zwischen Arzt und Patient stärker in den Mittelpunkt. Dazu ist geplant, den Studenten mehr soziale Fähigkeiten zu vermitteln. Außerdem sollen Nachwuchsärzte stärker als bislang für das "lebenslange [+] Lesen Sie mehr > Der Masterplan Medizinstudium 2020 soll die Ausbildung von Ärzten in Deutschland neu strukturieren und auf verschiedene Probleme im Gesundheitssystem reagieren. Dabei rückt die Beziehung zwischen Arzt und Patient stärker in den Mittelpunkt. Dazu ist geplant, den Studenten mehr soziale Fähigkeiten zu vermitteln. Außerdem sollen Nachwuchsärzte stärker als bislang für das "lebenslange Lernen" ausgerüstet werden, um im Berufsleben neue wissenschaftliche Erkenntnisse einsetzen zu können. Zudem werden alltägliche Erkrankungen eine größere Rolle im Studium spielen. Auch die umstrittene "Landarztquote" ist Teil des Reformpaketes: Demnach können die Länder bis zu zehn Prozent der Medizinstudienplätze an Bewerber vergeben, die sich verpflichten, nach Abschluss ihrer Ausbildung bis zu zehn Jahre als Hausarzt in unterversorgten Regionen tätig zu sein. Im März 2017 wurde der "Masterplan" von Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe, Bundesforschungsministerin Johanna Wanka sowie Vertretern der Gesundheits- und der Kultusministerkonferenz verabschiedet. Bis 2020 soll er umgesetzt werden. dns

Die Professorin spricht aus eigener Erfahrung: Sie hat in Heidelberg studiert und danach gemerkt: "Ich wusste viel, war aber nicht vorbereitet auf das Berufsleben, auf Gespräche mit Krebskranken oder die Übergabe von Patienten an Pflegende." Wie ihr gehe es vielen Berufsanfängern: Annähernd die Hälfte der jungen Ärzte sei aktuell nach einem Jahr Burnout-gefährdet. "Und das sind die besten Abiturienten, hochbelastbare Leute."

Und nicht nur die Mediziner, auch die Patienten seien unzufrieden. Über ein Drittel fühle sich Studien zufolge nicht gut aufgehoben beim Arzt; etwa die Hälfte verstehe einen Großteil dessen, was die Mediziner sagen, nicht. Und die Zusammenarbeit zwischen Ärzten und Pflegepersonal sei auch ausbaufähig. "Wir brauchen keine Halbgötter in Weiß mehr, sondern mehr Offenheit für die Zusammenarbeit mit Pflegenden - und für die Expertise der Patienten", so Jünger. "Wir müssen den Mensch ins Zentrum rücken", fordert sie deshalb. Dazu müsse auch der Lehrplan angepasst werden.

Ein Beispiel können sich andere Fakultäten da an der Uniklinik Heidelberg nehmen. Hier lernen Studenten in Trainings mit Schauspielern schon den Umgang mit den Patienten. Außerdem gibt es seit einem Jahr eine interprofessionelle Ausbildungsstation, wo angehende Ärzte und Pfleger sich gemeinsam um Patienten kümmern. Einige dieser Elemente sollen bald überall Standard sein: "Das Heidelberger Modell war die Grundlage", so Jünger.

Aber genauso wichtig wie die neuen Curricula sei, dass sich die Inhalte auch in Prüfungen widerspiegeln. Denn Jünger ist sicher: "Was geprüft wird, wird auch gelernt." Darum hat ihr Institut im Auftrag der Politik die neue Prüfung entworfen.

Und deshalb steht Biyan Nathanael Harapan am Mittwoch im Zimmer von Stefano. Denn künftig sollen Studenten praktisch geprüft werden und die Interaktion mit dem Patienten eine wichtige Rolle spielen. Das zeigt auch der Bewertungsbogen, den das IMPP entwickelt hat. Neben der Korrektheit der Untersuchung finden sich dort Punkte wie "Erbittet Erlaubnis, die Untersuchung durchführen zu dürfen" oder "Nutzt positive Suggestion für unauffällige Befunde". Und damit nicht genug: Im Anschluss findet neben der klassischen mündlichen Prüfung auch eine Übergabe an eine Pflegekraft statt. Zum ersten Mal werden Pfleger an der Bewertung der künftigen Ärzte beteiligt. "Einfach zeitgemäß", findet das Oberarzt Probst. Denn jeder noch so gute Arzt sei auf gute Zusammenarbeit mit dem Team angewiesen.

Auch wenn weite Teile des "Masterplanes" umstritten sind, ist sich Jünger sicher, dass ihre Prüfung kommt. Bisher habe sie eigentlich nur positive Rückmeldungen erhalten. Auch Harapan findet das neue Modell gut: "Es ist viel praktischer als bisher. Theoretische Prüfungen gibt es im Studium genug." Doch auch für den Studenten war die Situation ungewohnt: So lange hat er eigentlich nie Zeit für eine Untersuchung. "Natürlich wäre das öfter wünschenswert", findet er. Aber bei der Arbeitsbelastung der Ärzte sei das schwierig.

Langfristig müsse sich deshalb auch der Arbeitsalltag von Ärzten ändern, fordert Jünger: "Das Gesundheitssystem wird von Menschen gemacht", so die Institutsdirektorin. "Wenn Ärzte, Pfleger und Patienten sagen, dass sich etwas ändern muss, ist das der Beginn einer Reform - weg von der Kommerzialisierung hin zu einer menschenzentrierten Medizin." Die neuen Prüfungen sollen ihren Teil dazu beitragen.