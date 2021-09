Heidelberg. (shy) Seit Wochen steht am Hans-Thoma-Platz in Handschuhsheim ein ungewöhnliches Fahrzeug herum. Von vorne sieht es aus wie ein Traktor, hintendran hängt ein Anhänger mit Sitzbänken samt Tresen. Offenbar handelt es sich um eine Art Party-Gespann, das irgendjemand dort abgestellt und anschließend wohl vergessen hat. Nachdem das Gefährt auch noch Öl verliert, hat sich ein Leser an die RNZ gewandt.

Die Stadt hat nun einen Mitarbeiter vom Gemeindevollzugsdienst vorbeigeschickt. Das Problem: das Fahrzeug hat weder Kenn- noch Versicherungskennzeichen. Deshalb kann die Stadt auch nicht eruieren, wem es gehört, sie kann das Gespann auch nicht einfach so abschleppen. Allerdings wurde dem Mitarbeiter vom Gemeindevollzugsdienst vor Ort von einem Augenzeugen berichtet, dass am Montag jemand an dem Gefährt war und ein Teil am Motor ausgebaut hat. Die Stadt hofft nun, dass das Fahrzeug in nächsten Tagen repariert und entfernt wird.