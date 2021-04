Von Sarah Hinney

Heidelberg. Die Parkplatzsituation in der Ladenburger Straße sorgte im vergangenen Jahr für große Diskussionen in Neuenheim. Zahlreiche Parkplätze fielen durch eine Neuordnung zwischen Luther- und Keplerstraße weg – einige Anwohner und Geschäftsleute ärgerte das maßlos. Sie versuchten bis zuletzt, die Umstrukturierung zu verhindern.

Ohne jede Diskussion nahm der Bezirksbeirat Neuenheim jetzt hingegen die geplante Parkplatz-Neuordnung der Ladenburger Straße zwischen Brückenstraße und Bergstraße zur Kenntnis. Bei dem Straßenstück handelt es sich um eine Einbahnstraße, Radfahrer dürfen in beide Richtungen durchfahren. Aktuell ist Autofahrern beidseitiges Parken erlaubt. Das Amt für Verkehrsmanagement hat nun festgestellt, dass die erforderliche Durchfahrbreite von 3,50 Metern so nicht gewährleistet ist. Die ist aber wiederum in Einbahnstraßen mit Rad-Gegenverkehr vorgeschrieben. Die Parkflächen sollen jetzt alternierend auf beiden Straßenseiten markiert werden. Außerdem sollen insgesamt zehn Fahrradlehnbügel in der Ladenburger Straße installiert werden – und zwar in den Einmündungsbereichen. Weitere zehn Anlehnbügel kommen in die Bergstraße, kurz vor die Einmündung in die Ladenburger Straße.

Im Zuge dieser Maßnahme fallen laut Verkehrsamt insgesamt 14 Parkplätze weg, elf in der Ladenburger Straße und drei in der Bergstraße. Die Gesamtkosten der Maßnahme liegen bei rund 23.000 Euro.

Für eine längere Diskussion hat die gesamte Parksituation in Neuenheim gesorgt. Im Rahmen der letzten Bezirksbeiratssitzung war die Verwaltung gebeten worden, zu prüfen, ob das Anwohnerparken in Neuenheim auf die Nachtstunden ausgeweitet werden könnte. Ergebnis: Die Verwaltung lehnt eine solche Ausweitung ab. Die Begründung dafür stieß bei den Räten auf wenig Akzeptanz. So heißt es in der Vorlage einerseits, dass in den Nachtstunden ausschließlich Bewohner um die Parkplätze konkurrierten, andererseits, dass für die Gastronomen vor Ort ein reines Bewohnerparken in den Nachtstunden erhebliche Nachteile mit sich bringen würde. Und drittens wäre eine solche Maßnahme nur sinnvoll, wenn diese kontrolliert und Falschparker geahnte würden. Dafür habe der Gemeindevollzugsdienst aber nicht genug Kapazitäten.

David Esders (Grüne) äußerte, dass sich die ersten beiden Punkte der Begründung widersprechen würden. Alfred Schaller (FDP) betonte noch einmal die Probleme der Anwohner: "Nachbarn haben abends ein Problem, weil sie keinen Parkplatz finden. Das Argument, dass man das nachts nicht kontrollieren kann, finde ich merkwürdig. Für Externe gibt es das Brückenkopf-Parkhaus. Ich finde die ganze Argumentation schwach." Martin Kragl vom Amt für Verkehrsmanagement betonte, dass es kein Recht auf einen Parkplatz im öffentlichen Raum gebe. Trotzdem wird sich die Verwaltung das Thema noch mal genauer anschauen.

Frieder Rubik (GAL) bat in diesem Zusammenhang darum, den ganzen Stadtteil mit Blick aufs Parken zu betrachten – "und nicht immer nur Straße für Straße". Auch Philipp Kober (Grüne) appellierte, die Ausführungen mit Blick auf die Zukunft zu ergänzen und Perspektiven aufzuzeigen.