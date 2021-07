Heidelberg. (dns) Das Land lässt den Kommunen künftig freie Hand bei den Gebühren für das Anwohnerparken. Das hat das Kabinett am Dienstag beschlossen. Dadurch werden die Parkausweise auch in Heidelberg wohl bald deutlich teurer.

Einen entsprechenden Antrag haben die Grünen im März bereits vorsorglich gestellt. Darin fordert die größte Fraktion im Rathaus die Verwaltung auf, "eine Vorlage mit angemessenen Gebühren für das Anwohnerparken ab dem Jahr 2022" zu erstellen. Und angemessen heißt für die Grünen in dem Fall höher: "Eine deutliche Erhöhung der Gebühren kann zum Ausbau der umweltfreundlichen Mobilität verwendet werden und zudem Anstoß sein, ein nicht notwendiges Auto abzuschaffen und auf andere Möglichkeiten, darunter Carsharing, umzusteigen. Dadurch bleibt auf den Straßen mehr Platz für diejenigen, die auf ein Auto angewiesen sind", heißt es in der Begründung.

Bislang durften Kommunen für das Ausstellen der Anwohnerparkausweise lediglich eine Bearbeitungsgebühr verlangen, die den Verwaltungsaufwand deckt. In Heidelberg sind das 36 Euro im Jahr. "Der Wert der Fläche, die dem Parken für Privatfahrzeuge vorbehalten ist, wird nicht eingerechnet", kritisieren die Grünen.

Mit dieser Begründung hatte der Gemeinderat schon im November 2019 die Forderung nach höheren Parkgebühren in den Klimaschutzaktionsplan aufgenommen: "Die Einführung einer Parkraumbewirtschaftung, die die Kosten für die Bereitstellung des Parkraums besser als bisher abbildet" ist einer der 30 Punkte, die das Gremium mit großer Mehrheit beschloss. Wie stark der Betrag dafür steigen soll, ist dort jedoch nicht genannt.

Und auch bei der Stadtverwaltung betonte man in der Vergangenheit immer wieder den dringenden Bedarf, die Parkgebühren anzupassen. Wie das konkret aussehen soll, könne man aktuell aber noch nicht mitteilen, erklärt eine Sprecherin auf RNZ-Anfrage. Durch die neue Landesverordnung könnte eine neue Gebührensatzung theoretisch sofort greifen. In Heidelberg wird aber zunächst im September im Klimaschutz- und Mobilitätsausschuss darüber diskutiert, am 14. Oktober könnte der Gemeinderat eine Entscheidung fällen. Die neuen Gebühren würden dann wohl ab 2022 fällig.