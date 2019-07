Heidelberg. (dns) Neue Mehrheiten, neuer Anlauf? Nachdem im November die Stadtverwaltung mit ihren Plänen gescheitert ist, das Parken an Parkscheinautomaten teurer zu machen, könnte es im Herbst dieses Jahres doch soweit sein. Denn die Grün-Alternative Liste (GAL) und die Grünen haben vor der Sommerpause jeweils einen Antrag zu dem Thema gestellt. Beide werden im Oktober und November in den politischen Gremien beraten.

Die Pläne der Verwaltung sahen im Herbst 2018 vor, dass das Parken an den Automaten nicht mehr 1,50 Euro pro Stunde kostet, sondern 1,80 Euro. Die Grünen gingen einen Schritt weiter und wollten sogar 2,10 Euro pro Stunde verlangen. Während deren Antrag klar abgelehnt wurde, kam es bei dem der Verwaltung zum Patt - und damit zur knappest möglichen Ablehnung. Doch nach der Sommerpause sehen die Mehrheitsverhältnisse im Gemeinderat anders aus. Die Parteien, die 2018 für die Erhöhung gestimmt haben, haben nun eine klare Mehrheit. Die Grünen, die den radikaleren Preisanstieg durchsetzen wollten, stellen künftig ein Drittel aller Stadträte.

Der Antrag der GAL stellt bereits konkrete Forderungen. Er sieht vor, dass das Parken mit Parkschein künftig zwei Euro pro Stunde kostet. Zudem soll der Abrechnungstakt geändert werden: Künftig soll jede angefangene Viertelstunde abgerechnet werden, nicht wie bisher jede halbe. "Das Kurzzeitparken würde dadurch für mehr Verkehrsteilnehmer möglich, da nicht mehr so lange auf den Parkflächen geparkt würde", heißt es in der Begründung. Zudem würde durch die Erhöhung das Parken in Parkhäusern attraktiver, das bislang noch teurer ist.

Die Grünen - und Einzelstadtrat Waseem Butt - haben das Thema bislang nur auf die Tagesordnung gesetzt und bitten die Verwaltung um Daten dazu, wie sich eine Preissteigerung auf die Finanzen der Stadt auswirke. "Das wollen wir wissen und dann bringen wir einen entsprechenden Antrag ein", erklärte Stadtrat Peter Holschuh, der im Sommer aus dem Gremium ausscheidet. Was genau die Partei fordern werde, könne er nicht sagen. "Ich will da der neuen Fraktion auch nicht vorgreifen", so Holschuh. Aber dass es auf eine Erhöhung hinauslaufen werde, sei klar.

Schließlich seien die Parkgebühren in den letzten rund 25 Jahren nur zweimal angehoben worden. "Im Gegensatz dazu sind die Ticketpreise im öffentlichen Nahverkehr im Rhythmus von etwa zwei Jahren um jährlich circa drei Prozent angepasst worden", heißt es im Grünen-Antrag. Die Stadt argumentierte im November zudem, dass Heidelberg bei den Parkgebühren im Vergleich zu den Städten im Umkreis im unteren Bereich liege. Mit der geplanten Erhöhung sollten bis zu 200.000 Euro Mehreinnahmen generiert werden.