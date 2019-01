Heidelberg. (rnz) Die Stadt Heidelberg hat zum 1. Februar 2017 die Parkraumbewirtschaftung für den Stadtteil Handschuhsheim eingeführt. Seitdem ist das Parken innerhalb des bewirtschafteten Gebietes nur noch mit einer Parkscheibe bis zu zwei Stunden oder mit einem entsprechenden Bewohnerparkausweis möglich. In fünf weiteren Stadtteilen - in der Altstadt, in Bergheim und Neuenheim, in Rohrbach und in der Weststadt - gibt es das Anwohnerparken schon länger.

Die notwendigen Parkausweise sind jeweils ein Jahr gültig und müssen nach Ablauf bei der Stadt Heidelberg neu beantragt werden. Die Verlängerung ist frühestens einen Monat vor Ablauf des Parkausweises möglich.

Die Parkausweise für den Stadtteil Handschuhsheim müssen also in Kürze verlängert werden. Aber auch Inhaber von Parkausweisen der anderen Stadtteile werden gebeten, das Ablaufdatum ihres persönlichen Parkausweises zu überprüfen und den Verlängerungsantrag rechtzeitig zu stellen.

Am bequemsten für die Heidelberger Bürger ist es, den Antrag im Internet auf der Homepage der Stadt zu stellen: www.heidelberg.de/anwohnerparken. Durch den digitalen Antrag können längere Wartezeiten in den Bürgerämtern vermieden werden.