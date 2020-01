Heidelberg. (pol/make) Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg sind am Montagnachmittag ein 34-Jähriger und seine 32-jährige Lebensgefährtin wegen des Verdachts auf Handel mit Betäubungsmitteln dem Amtsgericht Heidelberg vorgeführt und inhaftiert worden. Das teilte die Polizei mit.

Am vergangenen Sonntag wurde in Heidelberg-Kirchheim aufgrund einer vermuteten häuslichen Auseinandersetzung gegen 15.30 Uhr die Polizei informiert. Vor Ort stellten die Beamten den Geruch von Marihuana fest. Bei den anschließenden Wohnungsdurchsuchungen der Verdächtigen wurden insgesamt mehr als 830 Gramm Amphetamin und mehr als 230 Gramm Marihuana gefunden. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen sind der 34-Jährige und seine 32-jährige Lebensgefährtin dringend tatverdächtig, einen florierenden Handel mit Betäubungsmitteln betrieben zu haben.

Daher erließ die Ermittlungsrichterin beim Amtsgericht Heidelberg am Montag Haftbefehle gegen die beiden. Der Haftbefehl gegen die 32-jährige Frau wurde unter Auflagen außer Vollzug gesetzt. Der 34-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Ermittlungen dauern an.