Von Jonas Labrenz

Heidelberg. Es war die größte – und bislang letzte – Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen auf dem Uniplatz: Am 9. Mai nahmen nach Polizeischätzungen rund 400 Personen an der Versammlung teil – darunter auch Aktivisten aus dem rechten Spektrum, Reichsbürger, Verschwörungstheoretiker und Impfgegner. Rund 100 Zaungäste und etwa 100 Gegendemonstranten waren ebenfalls vor Ort. Die Stadt hatte 40 Teilnehmer erlaubt. "An den Mindestabstand war kaum zu denken", schrieb die RNZ damals. Weil sich die Mehrzahl der Demonstranten nicht an den Mindestabstand hielt, viele keine Maske trugen und der Versammlungsleiter nicht einschritt, musste dieser sich jetzt vor dem Heidelberger Amtsgericht verantworten. Gegen einen zuvor ergangenen Strafbefehl hatte er Einspruch eingelegt.

"Ich bin kein Experte auf dem Gebiet", sagte der 59-jährige Angeklagte. Er habe noch nie eine Demo angemeldet und seit dreißig Jahren an keiner mehr teilgenommen – mit einer Ausnahme: Am 2. Mai, also eine Woche vor seiner eigenen Demo, war er auch schon auf dem Uniplatz, um gegen die Corona-Maßnahmen zu protestieren. Da sei er angesprochen worden, ob er nicht die Demo für die Woche darauf anmelden wolle. Das habe seine Frau – die ihn vor Gericht verteidigte – dann am 4. Mai in seinem Namen übernommen. Die zwölfseitige Verfügung der Stadt mit allen Auflagen sei am 7. Mai angekommen.

Für den Angeklagten war das Auftreten der Antifa der Hauptgrund, warum es so viele Demoteilnehmer gab und diese sich nicht an den Mindestabstand hielten. Etwa 100 Gegendemonstranten hatten sich am Rande des markierten Bereichs auf dem Uniplatz aufgestellt und Parolen skandiert. "Sie waren verbal aggressiv. So kann es sein, dass sich die Leute näher zu uns bewegt haben", so der 59-Jährige. Polizei und Ordnungsamt hätten ihn dann "intensivst beschäftigt", er habe aber mehrmals auf die Auflagen aufmerksam gemacht und auch die Ordner gebeten, einzugreifen.

Der Vertreter des Ordnungsamts und die Polizisten, die als Zeugen aussagten, sahen das jedoch anders. Die Antifa habe zwar etwas gestört, "aber ich habe nichts gehört, was in Richtung Drohung ging", sagte ein Mitarbeiter des Staatsschutzes, der in Zivil auf dem Uniplatz unterwegs war. Und auch die Ermahnungen von der Polizei habe der Versammlungsleiter nicht ernst genommen: "Ich hatte das Gefühl, dass es ihn gar nicht interessiert hat", so der Einsatzleiter. "Er hat sich aufgeregt, dass wir ihn angesprochen und unterbrochen haben."

Dem Vertreter des Ordnungsamtes sei es sogar so vorgekommen, dass der Versammlungsleiter sich über die Auflagen "lustig macht". Die Ermahnungen gegenüber den Teilnehmern seien "eher halbherzig" gewesen.

"Außergewöhnlich scharf" seien die Auflagen im Vergleich zu Nicht-Corona-Zeiten gewesen, sagte der Staatsanwalt in seinem Plädoyer: "Sie hatten kein leichtes Amt." Denn: "Der Versammlungsleiter ist kein Grüßaugust, damit Sesselpupser in Ämtern etwas ins Formular eintragen können."

Der Staat halte sich aus Versammlungen raus, aber das ginge nur, wenn jemand von innen für Ordnung sorge. "Und dieser jemand, das waren Sie", so der Staatsanwalt. Als Versammlungsleiter habe er es sich zu leicht gemacht: "Salopp gesprochen: Sie haben sich einen feuchten Kehricht darum geschert." Mehr noch: "Es war eine bewusste Missachtung der Auflagen." Er beantragte eine Geldstrafe von 30 Tagessätzen.

Auf Freispruch plädierte die Verteidigerin und Ehefrau des Angeklagten. Sie argumentierte so: Die Verletzung der Auflagen sei nur dann strafbar, wenn die öffentliche Sicherheit gefährdet worden wäre. Dies sei aber nicht der Fall, da das Coronavirus gar nicht gefährlich sei. Und Masken sowie Abstand, erklärte sie, schützten nicht vor dem Virus. "Das Infektionsschutzgesetz gilt für kranke Leute." Überhaupt sei der Bürger für seinen eigenen Schutz verantwortlich.

Dieser Argumentation folgte Richterin Sabine Gagelmann nicht. "Wir leben in einer Pandemie." Und diese stelle eine "unmittelbar bevorstehende Gefahr" dar. Sie verurteilte den 59-Jährigen zu einer Geldstrafe von 30 Tagessätzen.