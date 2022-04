Im Freien sieht man am Montag in der Hauptstraße kaum Menschen mit Masken. In den Geschäften zeigen sich viele Kunden aber verunsichert angesichts der ungewohnten Freiheit. Foto: Rothe

Von Tim Appel

Heidelberg. Die Maskenpflicht im Einzelhandel gilt seit Sonntag nicht mehr. Während einige Geschäfte von ihrem Hausrecht Gebrauch machen und auf eigene Initiative an der Maskenpflicht festhalten, müssen die Kunden in den meisten Fällen nun selbst entscheiden, ob sie einen Mund-Nasen-Schutz tragen oder nicht. Ein Streifzug am Montagmittag durch die Altstadt zeigt: Viele Menschen sind sich noch unsicher, orientieren sich an anderen Kunden – oder suchen an den Ladeneingängen nach Hinweisen.

Laut einem Angestellten des Penny-Supermarktes in der Neugasse kämen manche Leute schon ganz selbstsicher "oben ohne" in den Laden, viele hätten aber weiterhin eine Maske auf. Vereinzelt sei er auch im Supermarkt gefragt worden, ob man die Maske nun absetzen dürfe: "Jeder muss das jetzt für sich selbst entscheiden. Mir macht es nichts aus, wenn die Leute ohne Maske kommen, ich trage bei der Arbeit aber weiterhin eine", so der 34-Jährige.

In der Hauptstraße sieht man am Montagmittag immer wieder Leute, die etwas verunsichert vor einem Geschäft stehen und sich zuerst ein Bild von der Situation machen wollen, bevor sie den Laden – mit oder ohne Maske – betreten. "Ich habe mich dafür entschlossen, ohne Maske hereinzukommen. Ein wenig komisch fühlt sich es aber doch noch an", sagt eine 49-jährige Heidelbergerin beim Shoppen in einem Modehaus.

Sie habe die Verordnungen bezüglich der Maskenpflicht zwar nicht immer ganz nachvollziehen können, habe sich aber stets daran gehalten. Da es nicht mehr gesetzlich vorgeschrieben sei, werde sie den Mund-Nasen-Schutz nicht mehr tragen.

Eine weitere Kundin des Ladens, eine Seniorin aus Nußloch, sieht das anders: "Ich finde es nicht gut, dass die Maskenpflicht wegfällt. Gerade jetzt, wo die Zahlen so hoch sind." Sie werde weiterhin auch im Einzelhandel Maske tragen, da sie das Sicherheitsrisiko für sich selbst und für andere nicht in Kauf nehmen wolle.

An der Eingangstür des Antiquariats Hatry in der Nähe des Uniplatzes verweist ein Schild darauf, dass im Laden weiterhin die Maskenpflicht eingehalten werden muss. "Wir haben kaum eine Möglichkeit, richtig zu lüften. Hinzu kommt, dass es hier sehr eng ist, und daher möchte ich meine Mitarbeiter und auch die Kunden durch das Tragen einer Maske schützen", erklärt die Antiquarin Sandra Müller.

Die Reaktion der Kunden auf die selbstauferlegte Maskenpflicht sei unterschiedlich. Eine Kundin sei, nachdem sie auf das Schild aufmerksam gemacht worden war, einfach wieder gegangen, sagt Müller. Andere wiederum würden nach einer Ermahnung eine Maske aufziehen. Sie glaube aber nicht, dass die freiwillige Pflicht viele Kunden abschrecken werde.

Der 21-jährige Student Leon verzichtet beim Besuch eines Buchladens in der Hauptstraße auf die Maske. Er sei vollständig geimpft und entscheide je nach Situation, ob er die Maske anziehe oder nicht, denn: "In anderen Ländern gibt es schon lange keine Maskenpflicht mehr und dort ist die Welt auch nicht untergegangen." So ganz scheint er sich an die neue alte Freiheit aber noch nicht gewöhnt zu haben: Ein wenig, sagt Leon, fühle es sich doch noch falsch an, so ganz ohne Maske.