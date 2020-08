Heidelberg. (mün) Der Stadtbahn-Verkehr der Linie 5 (OEG) ist am Donnerstagnachmittag zwischen Heidelberg-Hauptbahnhof und Edingen zusammengebrochen. In Wieblingen wurde die Oberleitung beschädigt, so dass es keinen Strom mehr für die Bahnen in beiden Richtungen gibt. Seit etwa 16.45 Uhr gibt es dieses Problem und die RNV arbeite mit Hochdruck an der Reparatur, sagte eine Sprecherin der RNZ.

Wie es dazu kam, dass der Fahrdraht der Oberleitung beschädigt wurde, das kann die RNV-Sprecherin derzeit noch nicht sagen. Aber so viel sei klar: Der Schaden entstand im laufenden Betrieb "ohne die Beteiligung Dritter" und es wurde niemand verletzt.

Es ist derzeit nichts bekannt, dass Bahnen mit Fahrgästen auf der Strecke zwischen Edingen und Wieblingen wegen des Stromausfalls liegen geblieben sind.

Der Oberleitungsschaden soll im Bereich Wieblingen-Ochsenkopf zwischen dem Heinstein- und dem Bahnbetriebswerk sein.