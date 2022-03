Von Maria Stumpf

Heidelberg. Die Ochsenköpfler sind sauer. Ihr Vorwurf: SRH und Stadtverwaltung würden bei ihren Ausbauplänen für den SRH-Campus mit massiven Änderungen der Verkehrsführung die Interessen der rund 800 Menschen des Wohngebiets missachten. "Die öffentlichen Straßen Gutachweg und Ludwig-Guttmann-Straße sind nicht nur die Campuszufahrt zur SRH, sondern unsere direkte Verbindung zum Mutterstadtteil Wieblingen", sagt Rolf Freymüller, Vorsitzender der "Siedlungsgemeinschaft Ochsenkopf" (SGO). "Die müssen für uns offen bleiben."

Die SRH-Gruppe will den Campus rund um eine autofreie Mitte komplett neu anordnen. Das Thema stand jüngst auf der Tagesordnung im Bezirksbeirat Wieblingen (die RNZ berichtete). Bislang zugebaute Flächen will man entsiegeln und das bestehende Straßennetz weitgehend zurückbauen. Der PKW-Verkehr soll über einen Erschließungsring geführt werden. Die Pläne sehen vor, dass nur noch Radfahrer und Fußgänger den Campus zur Mannheimer Straße hin queren können.

Die Bewohner des Ochsenkopfs sind darüber nicht glücklich. "Wir haben grundsätzlich nichts gegen die Bebauung. Aber wir wollen in die verkehrsrechtlichen Pläne gleichberechtigt eingebunden werden", so Freymüller. Bislang sei das nicht geschehen. Es könne nicht sein, dass für die Stadt offensichtlich nur die Interessen der SRH eine Rolle spielten. "Der Ochsenkopf verfügt über keinerlei Infrastruktur", ergänzt die Wieblinger Bezirksbeirätin Christina Kreckel-Arslan (Grüne). Gerade für die ältere Bewohnerschaft sei das wichtig. "Bäcker, Apotheken, Friedhof, Ärzte, Schulen und Kindergärten – alles ist in Wieblingen." Nicht alle Menschen könnten sich mal eben "auf ein Fahrrad schwingen und losradeln".

Die Planungen würden auch zu bestehenden und künftigen Verkehrsproblemen Fragen aufwerfen, betont Freymüller. Die Siedlungsgemeinschaft fordere deshalb, "dass die verkehrliche Anbindung nach Norden Richtung Wieblingen und Westen zum Rittel zu jedem Zeitpunkt der Umsetzung der Bausteine sichergestellt ist". Bis zur geplanten Anbindung an den Rittel bei gleichzeitigem Rückbau des Übergangs Wieblinger Weg zu einer Rad- und Fußquerung brauche es auch eine Ausweitung der Aktivierungszeiten des Pollers, um den Durchgangsverkehr zu unterbinden. Der Poller ist bislang nur drei Stunden am Tag aktiv. Freymüller erinnert an die tägliche Problematik mit widerrechtlich parkenden Fahrzeugen, Parksuch- und Schleichverkehr.

"Die SRH wünscht sich für ihre zahlenden Studenten eine grüne, autofreie Mitte. Das bestehende öffentliche Straßennetz soll diesen Wünschen untergeordnet werden", heißt es nun bei der SGO. "Die SRH hat eine starke Lobby bei der Stadt", kritisieren Freymüller und Kreckel-Arslan.

Die Stadtverwaltung sei bislang auch nicht an die Bürger des Ochsenkopfes herangetreten, um über die Pläne zu informieren. "Infoveranstaltungen vor zwei Jahren waren jedenfalls für uns nicht als städtische oder als gemeinsame Aktion von Stadt und SRH erkennbar." Die SRH hätte damals in eigenem Namen und in ihre eigenen Räumlichkeiten eingeladen. Die Siedlungsgemeinschaft hat jetzt einen konkreten Fragekatalog zur verkehrlichen Situation in ihrem Wohngebiet ausgearbeitet – und hofft auf Reaktionen von der Stadt. "Eine Info-Veranstaltung bei uns wäre hilfreich. Wir haben den Eindruck, unser Anliegen findet bei der Stadtverwaltung immer weniger Gehör", findet die SGO.