Von Anica Edinger und Denis Schnur

Heidelberg. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Heidelberg bewegt sich seit Wochen in einem "recht moderaten" Rahmen. So jedenfalls drückte es Oberbürgermeister Eckart Würzner am Montag bei einem Pressegespräch aus. Tatsächlich meldete das Landesgesundheitsamt zum Wochenstart 61,9 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche – und damit einen deutlich niedrigeren Wert als am Sonntag (68,1). Die RNZ beantwortet die wichtigsten Fragen rund um das Infektionsgeschehen und die Möglichkeiten zu Schnelltests in Heidelberg.

Welche Infektionscluster gibt es aktuell? Laut Kreisgesundheitsamt gibt es derzeit keine Infektionscluster in der Stadt. Von den 168 aktiven Fällen werden nur 25 mit verschiedenen Einrichtungen in Verbindung gebracht, wo es je maximal drei Fälle gibt.

Wo stecken sich die Menschen dann an? Weiterhin passierten die meisten Ansteckungen im engen familiären sowie im sozialen Umfeld, sagt das Gesundheitsamt. Da sich die Sieben-Tage-Inzidenz in der Stadt in den letzten 14 Tagen sehr konstant zeige, sei auch kein Effekt der Osterfeiertage erkennbar, so ein Sprecher.

Können alle Fälle zurückverfolgt werden? "In den meisten Fällen", so das Gesundheitsamt, könnten die Infektionsketten von den Mitarbeitern der Behörde zurückverfolgt werden. Auch die Nachverfolgung der Kontakte von Corona-Infizierten funktioniere.

Wie alt sind die Menschen, die sich infizieren? Das Durchschnittsalter der aktiven Fälle liegt aktuell bei 33,8 Jahren. 70- bis 80-Jährige spielen im Infektionsgeschehen in Heidelberg kaum mehr eine Rolle.

Wie viele lassen sich schnelltesten? Bei den Schnelltest-Anbietern können laut Würzner rund 3000 Menschen täglich getestet werden. Den Großteil stemmen Ärzte und Apotheker, rund 1200 Schnelltests führt zudem das Heidelberger Unternehmen Aspilos in seinen Zentren in der Tiergartenstraße 13 sowie in der Eppelheimer Straße 68 durch. Am Montag weihte Aspilos seinen dritten Standort am Anatomiegarten in der Altstadt ein. Dort können 200 Menschen pro Tag getestet werden. Sie sollten vorab einen Termin vereinbaren (www.aspilos.de). Eine Übersicht aller Anbieter kostenloser Schnelltests gibt es online unter: www.heidelberg.de/testen.

Wie hoch ist die Positivquote bei den Schnelltests? Aktuell seien 0,7 bis ein Prozent der Tests positiv, so Aspilos-Geschäftsführer Nikolas Karavassilis. Bei 20.000 Überprüfungen seit Dezember habe das Unternehmen etwa 500 Coronafälle entdeckt.

Wird die Testkapazität ausgeweitet? Ja, daran arbeiten die Stadt und mehrere Unternehmen aktuell. Aspilos etwa wird nächste Woche zwei neue Standorte eröffnen: Einen vermutlich auf dem Landfriedareal in der Nähe des Hauptbahnhofes und einen im Emmertsgrund. "Nächste Woche können täglich 6000 bis 7000 Menschen in Heidelberg einen Schnelltest machen", so der OB.

Sind durch mehr Tests weitere Öffnungen denkbar? Erst einmal nicht. "Öffnungen wären aktuell, in der Spitze der dritten Welle, nicht sinnvoll", sagt Würzner. Dennoch arbeite die Stadt an einem System, mit dem Menschen ihren negativen Test nachweisen können – per Barcode oder Armbändchen. Wenn die Zahlen niedriger sind – hoffentlich ab Mai, so der OB –, könne man dies nutzen, damit getestete Menschen etwa Kulturveranstaltungen besuchen können.

Wie viel wird in Schulen und Kitas getestet? Wenn nächste Woche der Wechselunterricht startet, werden alle Schülerinnen und Schüler zweimal pro Woche getestet. In Heidelberg sei man darauf gut eingestellt: "Die Testungen sind hier schon etabliert, wenn auch bislang auf freiwilliger Basis", so Würzner. Stellte bisher die Stadt die Testkits selbst, erhalte man mittlerweile auch Lieferungen von Land und Bund.