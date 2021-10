Von Jonas Labrenz

Heidelberg. Mehr als 80 Menschen demonstrierten am Samstagvormittag für mehr Sicherheit im verkehrsberuhigten Bereich der Mühltalstraße. Zu der Aktion mit Menschenkette, Kindermalaktionen und einem Infostand hatte die Initiative "Bürger für Handschuhsheim" aufgerufen. In einer kurzen Eröffnung rief Versammlungsleiter Detlev Haas den Besuchern in Erinnerung, was gesetzlich im verkehrsberuhigten Bereich gilt: "Hier darf höchstens Schrittgeschwindigkeit gefahren werden, der gesamte Verkehrsraum steht allen Verkehrsteilnehmern zur Verfügung und Kinderspiele sind ausdrücklich erlaubt. Genau das wollen wir heute tun."

Der gesamte Verkehrsraum, das sind im verkehrsberuhigten Bereich der Mühltalstraße teilweise nur knapp fünf Meter in der Breite: Links und rechts der Straße grenzen direkt die Hausmauern an – bei Begegnungsverkehr wird es knapp, oft muss rangiert werden. Deshalb wird schon lange um Lösungen des Problems gekämpft. "Nur heute: Die Stadt schützt Fußgänger im verkehrsberuhigten Bereich", stand auf einem Schild im Vorgarten. Beate Selzer-Kalkum hatte es dort aufgestellt. Als sie 1989 in das Haus einzog, hat sie sich bereits für mehr Verkehrssicherheit eingesetzt: "Wir haben schon dafür gekämpft, da waren unsere Kinder noch klein", sagte sie. Damals wurde der verkehrsberuhigte Bereich eingerichtet, heute sind die Kinder 39 und 40 Jahre alt – und es gibt immer noch Probleme auf der Straße. "Der Verkehr hat sich in der Zeit verdrei- und vervierfacht", so Selzer-Kalkum.

2018 hatte die Stadt angekündigt, die Zufahrt für Autos bergabwärts zu sperren. Fahrradfahrer und der Hangbus hätten weiter so fahren können, Autofahrer jedoch hätten über die Bergstraße ausweichen müssen. Daraufhin gründete sich die Bürgerinitiative "Handschuhsheimer Hangbewohner", die Unterschriften gegen die sogenannte unechte Einbahnstraße sammelte. Die Stadt ruderte mit ihren Plänen zurück, für die das Amt für Verkehrsmanagement, Verkehrspolizei und der Sicherheitsauditor Jens Leven vorher geworben hatten. Stattdessen soll es nun eine "Schutzzone" für Fußgänger im verkehrsberuhigten Bereich geben, also einen markierten Streifen, der teilweise mit Pollern abgetrennt ist.

Bei der Menschenkette entlang der Linie, die von der Stadt eigentlich schon im Frühjahr hätte gezogen werden sollen, zeigte sich jedoch, dass wohl nicht alle Autofahrer gewillt sein werden, diese einzuhalten. Als sich einmal zwei Autos begegneten, zog eines der Autos in Richtung der Demonstranten, die daraufhin zurückweichen mussten.

"Wir fordern hier keine Privilegien, wir wollen einfach nur Sicherheit", sagte Anwohner und Versammlungsleiter Haas. Der ehemalige Polizist ist mittlerweile wütend auf die Stadt, dass man sich so viel Zeit mit der Einrichtung der Schutzzone lasse. Ihm wurde auf Nachfragen mitgeteilt, dass das Material dafür noch nicht angeliefert worden wäre. Auf eine Anfrage des GAL-Stadtrats Michael Pfeiffer antwortete die Stadt jedoch, der Kran für eine private Baumaßnahme in der Bergstraße sei der Grund für die Verzögerung. Die Mühltalstraße müsse gesperrt werden für den Einbau der Poller – und das ginge nicht, so lange die Ausweichroute durch den Kran belastet sei. Allerdings: Der Kran stand bereits, bevor die Stadt sich entschlossen hatte, die Schutzzone einzurichten. Wie lange er noch stehen wird, weiß man bei der Demo in der Mühltalstraße noch nicht. Ein Bauarbeiter habe ihm gesagt, mindestens noch bis Ende dieses Jahres, so Haas.