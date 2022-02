Diese 30 Jugendlichen werden sich in den kommenden zwei Jahren für die Belange der jungen Menschen in Heidelberg einsetzen. OB Würzner und Sozialbürgermeisterin Jansen begrüßten die neuen Jugendgemeinderäte bei ihrer konstituierenden Sitzung im Rathaus. Foto: Dorn

Von Julia Schulte

Heidelberg. Sie sind das neue Sprachrohr für Heidelbergs Jugend: Am Mittwochabend traf sich der neue Jugendgemeinderat, der die Interessen der jungen Menschen in der Stadt vertritt, zu seiner konstituierenden Sitzung im Rathaus. Die 30 Mitglieder des Rats wurden im Dezember unter 47 Bewerberinnen und Bewerbern direkt von der Heidelberger Schülerschaft gewählt und setzen sich in ihrer zweijährigen Amtszeit für die Belange der Kinder und Jugendlichen der Stadt ein.

Bevor die neuen Jugendgemeinderäte zum ersten Mal tagen konnten, wurden zunächst die Mitglieder des alten Rats verabschiedet. Oberbürgermeister Eckart Würzner bedankte sich bei den Jugendlichen für ihr Engagement sowie die gute Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung. "Eure gesamte Amtszeit war geprägt durch die Corona-Pandemie, von der die Jugendlichen in ganz besonderem Maß betroffen waren", hob der OB die Leistung des scheidenden Jugendgemeinderats unter dem Vorsitz von Vinh Hung Phong hervor.

Würzner nannte als wichtigen Erfolg des letzten Jugendgemeinderats das "Feierbad", das im Sommer als alternativer Treffpunkt für Jugendliche zur Neckarwiese geschaffen worden war. An der Ausarbeitung des Konzepts und auch an der Umsetzung des "Feierbads" waren die Jugendvertreter maßgeblich beteiligt. Paul Goldschmidt, der im letzten Jugendgemeinderat saß, dankte der Stadt auch vonseiten der Jugendlichen und lobte das System des Jugendgemeinderats, das es nicht in allen Bundesländern gibt. "Es ändert sich wirklich viel in Heidelberg", sagte der 19-Jährige – und nannte als Beispiel neu entstandene Pop-up-Radwege wie jenen in der Kurfürsten-Anlage.

Schließlich übernahmen die neuen Jugendgemeinderäte. "Danke, dass Ihr Euch dieser Herausforderung stellt. Jetzt liegt die Verantwortung bei Euch", sagte Würzner. Neben ihm begrüßten auch Sozialbürgermeisterin Stefanie Jansen und Kulturbürgermeister Wolfgang Erichson die Jugendlichen. "Ihr seid so wichtig, denn Heidelberg ist Deutschlands jüngste Stadt", sagte Jansen. "Ihr werdet sehen: Ihr könnt hier wirklich was bewirken!", ermutigte die Bürgermeisterin die Jugendvertreter.

Dauerhafte Unterstützung in ihrer Amtsausübung bekommen die Jungpolitiker auch von sechs beratenden Mitgliedern des Gemeinderats sowie von der Geschäftsführerin des Jugendgemeinderats, Angelika Magin. Außerdem finden sich in den Reihen des neuen Rates sechs alte Hasen, die bereits im vorherigen Jugendgemeinderat vertreten waren und wiedergewählt wurden. Geschlechtertechnisch ist die Aufteilung des neuen Rats ausgewogen: Vertreten sind 15 Mädchen und 15 Jungen von Gymnasien, Haupt-, Real- und Gemeinschaftsschulen sowie von beruflichen Schulen.

Bevor es an die Arbeit ging, mussten die Jugendgemeinderäte die gewissenhafte Erfüllung ihrer Amtspflichten beschwören. Nach Ablegen des Eids vor dem OB und einer Vorstellungsrunde folgte mit der Wahl des Vorsitzenden und der zwei Stellvertreter der direkte Einstieg ins politische Geschäft. In geheimer Wahl konnte sich die 18-jährige Katharina Weber, die bereits im letzten Jugendgemeinderat saß, gegen vier Mitbewerber durchsetzen. Als erster Stellvertreter wurde Mohamed-Amir Aziriu und als zweite stellvertretende Vorsitzende Mathea Mariel Bauernfeind gewählt.

Katharina Weber erklärte gegenüber der RNZ ihre Beweggründe für die Kandidatur als Vorsitzende: "Die Jugendbeteiligung in Heidelberg nimmt an Fahrt auf und diesen Prozess möchte ich weiter begleiten." Ein Herzensthema der neuen Vorsitzenden: die kostenlose Verfügbarkeit von Hygieneartikeln auf Schultoiletten. Ein entsprechendes Pilotprojekt der Stadt läuft im September an vier Standorten an – Weber möchte aber ein flächendeckendes Angebot durchsetzen.