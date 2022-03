Von Denis Schnur

Heidelberg. Seit über drei Jahren suchen die Stadt und die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) nach einer geeigneten Streckenführung, um den neuen Stadtteil in Patrick-Henry-Village (PHV) per Straßenbahn mit dem Rest der Stadt zu verbinden. Doch auch nach drei Untersuchungen durch eine Fachfirma ist noch keine Trasse gefunden, die förderfähig wäre. Das geht aus einer Beschlussvorlage hervor, mit der sich der Mobilitätsausschuss am Mittwoch (17 Uhr, Rathaus) befasst.

Die Experten von "Planung – Transport – Verkehr" (PTV) empfehlen darin, von bislang sechs möglichen Strecken nur noch drei weiterzuverfolgen. Bei zweien davon würde die Tram künftig vom Norden des neuen Stadtteils südlich am Pfaffengrund entlang und über den Baumschulenweg zur Speyerer Straße fahren. Von dort ginge es dann entweder durch die Weststadt über die Kaiserstraße und die Kurfürstenanlage ("Variante 3K") oder über die Bahnstadt und die Czernybrücke ("Variante 3B") zum Betriebshof. In beiden Fällen ginge es im Anschluss durch das Neuenheimer Feld und weiter nach Handschuhsheim.

Die aussichtsreichste Trasse ist dagegen eine, die nach dem Gemeinderatsbeschluss zum Neuenheimer Feld vor zehn Tagen gar nicht mehr weiterverfolgt werden kann. "Variante 1.4" hätte vorgesehen, dass die Straßenbahn vom Norden des Patrick-Henry-Village aus in den Pfaffengrund einbiegt und durch Kranichweg und Kurpfalzring zum S-Bahnhof Pfaffengrund/Wieblingen fährt. Von dort hätte dann eine bislang noch nicht existierende Brücke über Neckar und Naturschutzgebiet ins Neuenheimer Feld führen sollen. Der Gemeinderat hatte jedoch eine solche neue Neckarquerung in diesem Bereich mit klarer Mehrheit abgelehnt.

Damit ist weiterhin unklar, ob überhaupt eine der Trassen die Kriterien für eine Bundesförderung erfüllt. Dazu müssten sie bei einer komplexen Kosten-Nutzen-Rechnung auf einen Wert über 1 kommen. Bislang ist "Variante 1.4" mit 0,81 am nächsten dran, "3B" erreicht 0,70 und "3K" 0,59. Alle anderen im Vorfeld geprüften Streckenführungen landeten im negativen Bereich.

Entgegen früherer Erwartungen verbessert offenbar auch die Verlängerung der Trasse über PHV und Oftersheim hinaus nach Schwetzingen den Kosten-Nutzen-Faktor nicht. Im Gegenteil: In der verlängerten Version sind die Werte deutlich niedriger. Denn der verkehrliche Nutzen würde durch die Anbindung der Nachbarstadt zwar steigen, jedoch nicht so sehr wie Betriebs-, Unterhalts- und Investitionskosten.

Obwohl die möglichen Streckenführungen also noch weit von der Förderfähigkeit entfernt sind, halten die Experten und die Stadt eine Umsetzung der PHV-Straßenbahn nicht für unmöglich. Denn an ein paar Stellschrauben lasse sich noch drehen, wenn etwa der Klimaschutz-Aktionsplan, das Masterplanverfahren für das Neuenheimer Feld und der geplante ÖPNV-Ausbau in der Region in die Berechnung einfließen. Hoffnung macht der Stadtverwaltung zudem, dass der Bund angekündigt hat, das Verfahren für die Kosten-Nutzen-Rechnung im Frühjahr zu überarbeiten. Künftig sollen auch Punkte wie Siedlungsdruck, Flächenverbrauch, städtische Wachstumseffekte und die Nutzung alternativer Antriebe einfließen.

Deshalb schlagen die PTV Group und die Stadt in der Beschlussvorlage dem Mobilitätsausschuss vor, die entsprechenden Varianten weiter zu prüfen und gegebenenfalls anzupassen. Bei der Entwicklung von PHV sollen in jedem Fall die Flächen, die für die Straßenbahnschienen benötigt würden, freigehalten werden. Und bis die erste Tram durch die ehemalige US-Siedlung fährt, soll diese mit Bussen erschlossen werden.