Norbert Giovannini in seinem Arbeitszimmer, vor ihm liegt sein letztes Buch „Stille Helfer“, dessen Leitthema menschliche Solidarität in einem unmenschlichen System ist. Nun erhält der 71-Jährige einen renommierten Preis für die Erforschung der jüdischen Geschichte. Foto: Hentschel

Von Micha Hörnle

Heidelberg. Wenn es um Zeitgeschichte, insbesondere die des jüdischen Lebens in Heidelberg unter dem Nationalsozialismus geht, dann begegnet den RNZ-Lesern seit Jahren vor allem ein Name: Norbert Giovannini. Übermorgen, am 27. Januar, dem Holocaust-Gedenktag, erhält der gebürtige Freiburger, der lange in der Weststadt wohnte und den es vor zwölf Jahren nach Dossenheim verschlug, im Berliner Abgeordnetenhaus den amerikanischen "Obermayer Award".

Mit dem Preis werden Deutsche geehrt, die sich in ihren Beiträgen um die jüdische Geschichte des Landes verdient gemacht haben. Und das hat der 71-Jährige: Er ist Herausgeber von "Erinnertes Leben" (1998), "Erinnern, Bewahren, Gedenken" (2011) und jüngst "Stille Helfer", alle erschienen im Heidelberger Wunderhorn-Verlag.

Während die früheren Bücher die Erlebnisse der Heidelberger Juden vor allem in der NS-Zeit nachzeichneten, widmet sich das neueste denjenigen, die oft ganz praktisch und ohne jede Heldengeste Verfolgten halfen. Anlass zum Buch gab der Heidelberger Rabbiner Janusz Pawelczyk-Kissin, der gerne mal ein Buch "über die guten Heidelberger" gelesen hätte. Und seit September kann er es.

Darin geht es eben nicht um den Widerstand, sondern um die kleinen (oder gelegentlich auch größeren) Funken von Mitmenschlichkeit: Da gab es die Künstlerin Stefanie Pellissier, die dem jüdischen Ehepaar Polack über Jahrzehnte die Freundschaft hielt, Margarete Polack sogar im französischen Lager Gurs besuchte und sie nach dem Krieg bis zum Tod 1953 pflegte. Am schillerndsten ist die Geschichte von Wilhelm Bender, der als Gestapo-Beamter und vermutlich überzeugter Nazi etlichen Bedrängten half.

Giovannini war es wichtig, diese Geschichten für die Nachwelt aufzuschreiben – und auch nach Jahren des Forschens hat er viel über die Gesellschaft gelernt: "Sie lebt, wenn sie die moralische Ressource des Guten hat. Wenn sie sich etwas erhält, was gut ist, kann man später wieder daran anknüpfen."

Schon immer hatte sich Giovannini für Geschichte interessiert, als junger Linker natürlich vor allem für den Faschismus und die sozialistischen Bewegungen. Als er 1970 nach Heidelberg kam, um an der Pädagogischen Hochschule (PH) Deutsch und Geschichte zu studieren, war die Stadt im Ausnahmezustand: Die Revolte schien die Stadt zu regieren.

Dabei waren seine Kindheit und Jugend in Freiburg – seinen Nachnamen hat er von seinen aus Südtirol um die vorletzte Jahrhundertwende nach Südbaden eingewanderten Großeltern – eher kleinbürgerlich. Seine Eltern wählten die SPD, hätten sich aber in der damals so konservativen Stadt nie getraut, das zuzugeben. Da war das "rote Heidelberg" schon eine Gegenwelt, auch wenn die Studentenbewegung an der PH etwas weniger radikal war als an der Uni: "Das war dort viel zugespitzter und unversöhnlicher, an der PH war es überschaubarer und angenehmer."

Zumal es den PH-Studenten nicht (nur) um die Weltrevolution ging, sondern auch um eine bessere, also wissenschaftliche Ausbildung von Lehrern: "Das System vorher war veraltet, im Grunde eine Fabrikation von Halb-Akademikern."

Deswegen sagt Giovannini auch noch heute: "Diese Umbruchzeit war gut und richtig, damit der Unterricht offener und damit kindgerechter werden konnte." Zumal sich der "antiautoritäre Proteststudent" immer mehr von der Bewegung entfremdete: Sie teilte sich, manche Verästelungen radikalisierten sich, aber Mitte der siebziger Jahre war "die Luft draußen". Inzwischen war Giovannini an der PH fertig und machte an den Unis in Heidelberg und Frankfurt sein Diplom in Pädagogik – und wurde dann für vier Jahre Lehrer an der Realschule in Hemsbach.

Dann unterbrach er eine Weile: Jetzt war die Familie dran, und schließlich promovierte Giovannini über die Heidelberger Studenten zwischen 1918 und 1945. Entgegen der heute weitverbreiteten Sicht, Heidelberg sei schon vor der NS-Machtübernahme 1933 eine "braune Hochburg" gewesen, "gab es an der Uni eine lebendige politische Szenerie mit vielen linken und liberalen Bewegungen".

Mit der Promotion stellte er in gewisser Weise eine Weiche: Es war die lokale Geschichte, über die er arbeitete – zunächst aus pragmatischen Gründen: "Ich hatte für die ganz großen Themen keine Ressourcen: Ich hatte eine junge Familie und einen anstrengenden Beruf."

Erst später brachte er, ganz sachte, alles unter einen Hut: 1993 gründete er mit Hans-Martin Mumm den Heidelberger Geschichtsverein, der das Jahrbuch zur Stadtgeschichte herausgibt. Mit Mumm hatte er auch kurz zuvor das Buch "Jüdisches Leben in Heidelberg" herausgegeben, und damit die zweite Weiche gestellt: Fortan gilt er als Experte für die jüdische Geschichte der Stadt. Dabei hatte er nichts "abzuarbeiten" – etwa eine Nazi-Vergangenheit seiner Vorfahren: "Ich habe durch die nun insgesamt vier Bücher zu diesem Thema viele Beziehungen aufgebaut, und das hat mich dann dabei gehalten."

Die wissenschaftliche Karriere wäre ihm um ein Haar versagt geblieben, bis er 2011 an der PH eine Lehrstuhlvertretung erhielt – wenn auch nicht in Geschichte, sondern in Literatur und Literaturdidaktik im Fach Deutsch: "Ja, Geschichte ist zwar mein zweites Leben, aber in diesem Fach geht es ja auch um Kulturgeschichte. Es war toll, an die PH zurückzukehren – zumal ich einer der wenigen Hochschullehrer bin, die selbst an der PH ausgebildet wurden."

Auch wenn Giovannini durchaus die Aura eines Professors hat: Er war gern Hauptschullehrer ("für alle Fächer außer Religion und Sport"), zuerst in Angelbachtal, schließlich bis 2007 an der Wilckensschule in Bergheim: "Ich wollte nie ans Gymnasium.

An der Hauptschule war es eine Mischung aus Sozial- und Jugendarbeit, Unterrichten und eine Gemeinschaft schaffen." Deswegen schmerzte es ihn sehr, als die Hauptschulen in Heidelberg praktisch abgeschafft wurden, denn gerade seine alte Schule hatte sich "gut entwickelt", auch wenn er die Defizite dieser Schulart durchaus sieht: "Wir waren nicht gut vorbereitet auf die Zuwanderung." Doch noch mehr hadert Giovannini mit dem dreigliedrigen Schulsystem: "Ich bin ein Anhänger der Gemeinschaftsschule, dort ist die Mischung am besten, und sie kann besser differenzieren. Die Schule muss zu den Kindern passen und nicht die Kinder zur Schule."

Die Dreigliedrigkeit hält er für "überholt und absurd". Allerdings unterrichtete Giovannini ab 1992 immer weniger, er war im Mannheimer Seminar für die Lehrerausbildung zuständig – was ihm durchaus recht war: "Man bekommt so einen Blick aufs ganze System."

Bliebe nur die Frage, wieso aus dem linken Studenten des Jahres 1970 nicht ein Politiker geworden ist – wenn man einmal von seinen drei Jahren im Vorstand der Grün-Alternativen Liste (GAL) zu Beginn der Neunziger absieht. "Das hätte mich schon gereizt", gibt Giovannini zu, "aber ich kann nicht alles machen. Und ich bin auch durchaus empfindlich, was den Ton in der Politik angeht." Mitglied in der seit der Trennung von den Grünen arg gerupften GAL ist er aber immer noch.

Und wer in den alten Ausgaben der "Heidelberger Rundschau" oder der "Communale" blättert, der entdeckt da einen Journalisten (wenn auch einen durchaus parteiischen) mit spitzer Feder, eben Norbert Giovannini: "Wir waren ja damals die einzige oppositionelle Stimme in der Stadt, und ich glaube nicht, dass die RNZ mich linken Studenten als Volontär genommen hätte. Und vielleicht war es auch gut, dass ich den Journalismus nicht zu meinem Beruf gemacht habe, denn die Wissenschaft hat mich wegen ihrer Gründlichkeit und Tiefe gereizt. Einmal abgesehen davon: Ich bin eher ein langsamer Arbeiter."

Nach seinem letzten Großprojekt "Stille Helfer" hat der Pensionär erst mal keine großen Publikationspläne: "Etwas Neues mache ich erst, wenn ich mich vom Alten erholt habe. Ich denke manchmal daran, eine Geschichte der Nachkriegszeit in Heidelberg zu schreiben, aber ich weiß nicht, ob ich das machen sollte – oder die jüngere Generation."

Aber auch ohne neues Buch wird ihm nicht langweilig: Er hat mit seiner Frau zwei Töchter – und ist seit einiger Zeit begeisterter Opa; er geht gern ins Kino, liest viel, und da gibt es in Dossenheim auch noch einen Garten, "den ich mit mäßigem Talent pflege".

Der Ex-Weststädter trauert seinem alten Stadtteil, den er wegen einer Eigenbedarfskündigung verlassen musste, nicht mehr nach. In Dossenheim arbeitet er im Verein zur Förderung der Live-Musik mit – und vielleicht auch bald bei der Stolperstein-Initiative, die gerade gegründet wird.

Wieso sollte sein zweites Leben, die Lokalgeschichte, nicht auch in Dossenheim spielen?