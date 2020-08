Seit 1717 gibt es das Gebäude in der Steingasse, in dem sich der „Goldene Hecht“ befindet. Das Haus ist damit älter als die Alte Brücke direkt gegenüber. Im nächsten Jahr könnte in dem traditionsreichen Haus eine Burger-Kette einziehen. Foto: Philipp Rothe

Von Sarah Hinney

Heidelberg. Vor gut einem Jahr ist das schmucke, gelbe Gebäude, in dem sich das Traditionslokal "Goldener Hecht" befindet, an den Münchner Millionär Stefan Tewes verkauft worden. Tewes ist Besitzer der Kette "Coffee Fellows". Den "Goldenen Hecht" in eine Kaffee-Snack-Bar umzuwidmen, war damals allerdings nicht geplant und einstweilen läuft im Gasthaus sowie im Hotel alles wie zuvor. Die damalige Inhaberin Eva Rothe pachtete das Gebäude für die Dauer von zwei Jahren zurück.

Im Moment sieht aber alles danach aus, als würde im nächsten Frühjahr eine Burger-Kette in den "Goldenen Hecht" einziehen. Dann wäre Schluss mit Tafelspitz und Marmeladenpalatschinken. Statt österreichischer Küche in malerischer Altstadtkulisse, wie zurzeit, würden künftig am Fuße der Alten Brücke Burger und Fritten des Unternehmens "Effe und Gold" serviert werden.

Voraussetzung ist, dass sich ein Franchisenehmer findet. "Effe und Gold – Grill und Bar" hat bereits Niederlassungen in Dachau, Erding, München und Freising. "Bei uns gibt es handgemachte Burger, üppige Salatteller, flotte Drinks und rockige Mucke", beschreibt sich die Gastro-Kette auf ihrer Facebook-Seite selbst. Genau dort wird auch bereits seit Ende Juli offensiv nach einem Franchisenehmer in Heidelberg gesucht. "In einer absoluten Top-Lage in Heidelberg (Steingasse/Altstadt)" – so bewirbt das Unternehmen den Standort in dem Sozialen Netzwerk. Geplanter Start des Restaurantbetriebs sei im Frühjahr 2021. Auch im Portal "Immobilienscout 24" steht der "Goldene Hecht" seit einiger Zeit zur Pacht im Angebot. Ein Schnäppchen sieht allerdings anders aus.

Die Monatsmiete beträgt 9000 Euro, das benötigte Eigenkapital liege zusätzlich bei 150.000 Euro. "Die Anmietung des Restaurants ist an das Franchise-Konzept von ,Effe und Gold’ gebunden", heißt es abschließend in dem Inserat.

Wenn sich dieser Franchisenehmer findet, wäre der "Goldene Hecht" ab Frühjahr neben "Joe Molese" der zweite Burger-Laden in der Steingasse und der dritte im Umkreis von wenigen hundert Metern. Dabei hat der "Hecht" eine lange Tradition. Selbst Goethe hätte einst zumindest fast im "Goldenen Hecht" genächtigt. Da war die Herberge allerdings schon voll. So schreibt es der Dichter in den Aufzeichnungen zu seiner dritten Reise in die Schweiz über den 25. August 1797. Und selbst damals hatte der "Hecht" bereits einige Jahre auf dem Buckel. Seit 1717 gibt es das Gebäude in der Steingasse – es ist damit älter als die Alte Brücke.

Im August vor drei Jahren wurde 300-jähriges Bestehen gefeiert. Die damalige Inhaberin Eva Rothe berichtete der RNZ zu diesem Anlass, dass ihre Großmutter die Herberge im Jahr 1919 zur Hochzeit geschenkt bekommen hatte. In den 1920er Jahren machte sie ein Wirtshaus aus dem "Hecht". 1987 übernahm Eva Rothe Gaststätte und Hotel.

Die RNZ hat in den vergangenen Tagen mehrfach versucht, Kontakt zum "Goldenen Hecht" sowie zu den beiden Unternehmen "Coffee Fellows" und "Effe und Gold" aufzunehmen – erfolglos. Auch im Hotel vor Ort möchte man sich nicht äußern.