Heidelberg. (rie) Die personelle Neuaufstellung am Deutsch-Amerikanischen Institut (DAI) schreitet voran: Die Juristin Nicole Huber (48) übernimmt die Leitung des Kulturhauses. Das hat der 14-köpfige Verwaltungsrat des DAI-Trägervereins Schurman-Gesellschaft, dem Oberbürgermeister Eckart Würzner vorsitzt, in seiner jüngsten Sitzung entschieden. Huber hatte lange das OB-Referat Würzners im Rathaus geleitet.

Huber übernimmt die Führung vom bisherigen, kommissarischen Leiter Dietrich Firnhaber – und zugleich den Vorsitz des dreiköpfigen Vorstands der Schurman-Gesellschaft. Von diesem Posten war Ex-Kulturbürgermeister Joachim Gerner im März zurückgetreten. Zudem hat der Verwaltungsrat eine "Zukunftskommission" eingerichtet. Diese soll laut Pressemitteilung die "organisatorische Neuausrichtung des Kulturhauses vorantreiben" und sich auch um eine langfristige Nachfolgeregelung für die Leitung des DAI kümmern. Dabei wird laut einer DAI-Sprecherin "eher zeitnah" eine Nachfolge für Nicole Huber als Verwaltungsleiterin gesucht. Zudem gehe es um die "langfristige Suche nach einer Nachfolge für die Programmdirektion" – also für den langjährigen DAI-Chef Jakob Köllhofer (74).

Nachdem DAI-Beschäftigte im Januar in einem anonymen Brief die Absetzung der DAI-Doppelspitze gefordert hatten, ging eine Kanzlei den weitreichenden Vorwürfen ("Mobbing", "Misswirtschaft") der Angestellten nach. Weil das Anwaltsgutachten viele der Vorwürfe im Kern bestätigte, berief der Verwaltungsrat beide Geschäftsführer von ihren Verwaltungsaufgaben ab. Köllhofer ist seitdem nur noch für das Programm verantwortlich, seine ehemalige Co-Geschäftsführerin wurde in die Bibliothek versetzt.

Den Vorsitz der Zukunftskommission übernimmt das Verwaltungsratsmitglied Prof. Matthias Weidemüller. Er ist Prorektor an der Universität Heidelberg. "Es gilt, die Vision des DAI und die Marke ‚DAI‘ zu stärken und auszubauen", erklärt Weidemüller. Der bisherige Interimsleiter Dietrich Firnhaber gehört als neu gewählter stellvertretender Verwaltungsratsvorsitzender ebenfalls der Zukunftskommission an. "Mit diesen Beschlüssen legen wir die Grundlage für eine sehr gute Zukunft des DAI", sagt Firnhaber.

Auch Nicole Huber zeigt sich zuversichtlich: "Wir haben in den vergangenen Wochen viele positive Impulse erhalten. Dafür möchte ich mich bei allen Mitarbeitenden und bei allen, die uns unterstützen, bedanken." Sie freue sich darauf, ihre "bereits begonnene Arbeit mit dem Team fortzusetzen". Huber hatte 13 Jahre lang das Referat von OB Eckart Würzner im Rathaus geleitet, bevor sie Ende 2019 zu dem Heidelberger IT-Unternehmen SNP wechselte. Inzwischen ist Huber Geschäftsführerin des Heidelberger Technologie- und Gesundheitsunternehmens "SolaVieve Technologies".