Studienalltag in Corona-Zeiten: Zwei Studentinnen – natürlich vorbildlich mit Maske – vor der neuen Universität. Foto: Rothe

Von Denis Schnur

Heidelberg. Online-Vorlesung, Online-Referat und dann oft eine Online-Klausur. Ihr Studium hatten sich die meisten der knapp 40.000 jungen Menschen, die an einer der Heidelberger Hochschulen eingeschrieben sind, wohl anders vorgestellt. Die Corona-Pandemie hat ihren Alltag komplett auf den Kopf gestellt. Doch führt das dazu, dass weniger Menschen studieren? Oder sich mehr Zeit lassen? Und kommen immer noch Austauschstudierende nach Heidelberg? Die RNZ beantwortet die wichtigsten Fragen.

Führt Corona zu sinkenden Studierendenzahlen? Nein. Eine RNZ-Umfrage bei den drei großen Heidelberger Hochschulen – Universität, Pädagogische Hochschule (PH) und SRH-Hochschule – zeigt, dass im Sommersemester dort insgesamt mit fast 34.900 Studierenden sogar rund 200 Menschen mehr eingeschrieben sind als im Sommersemester 2019 – also vor Corona. An der PH stieg die Zahl gar von 4300 auf 4800, an der Uni sank sie dagegen leicht auf 26.900 – dort laufen aber die Einschreibungen für das aktuelle Semester auch noch.

Kommen in der Pandemie weniger internationale Studierende? Ja, hier machen sich tatsächlich Reisebeschränkungen und die eingeschränkte Mobilität bemerkbar – zumindest an der Universität. Dort ging die Zahl der Studierenden aus dem Ausland von 5300 im Sommersemester 2019 um elf Prozent auf aktuell 4700 zurück. Vor allem aus dem nichteuropäischen Ausland kommen deutlich weniger Menschen zum Studium nach Deutschland. PH und SRH konnten den Anteil ausländischer Studierender dagegen sogar steigern. An beiden zusammen sind derzeit 1020 internationale Studierende eingeschrieben, 2019 waren es nur 846.

Lassen sich die Menschen mehr Zeit beim Studieren? Das lässt sich nur sehr schwer beantworten. Die Hochschulen führen keine Statistik darüber, wie viele Veranstaltungen die Studierenden besuchen oder ob einige sogar pausieren. Einen Anhaltspunkt geben jedoch die Zahlen der Absolventen. Und die liegen bei der Universität für das Studienjahr 2020 (Wintersemester 2019/20 und Sommersemester 2020) mit 4000 tatsächlich niedriger als im Vorjahr, als 4300 Menschen ihr Studium abgeschlossen hatten. Bei der SRH stieg die Zahl dagegen im selben Zeitraum deutlich von 968 auf 1165, an der PH änderte sich dagegen kaum etwas.

Promovieren deshalb auch weniger Menschen? Nein, die Zahl ist sogar gestiegen. Dieser Trend ist bereits seit Jahren zu beobachten, die Steigerung ist also wohl keine Folge der Corona-Pandemie. Ende 2020 waren an der Universität 8600 Doktorandinnen und Doktoranden eingeschrieben, etwas mehr als im Jahr 2019 (8400). Die Zahlen an der PH (119) und der SRH (10) blieben mehr oder weniger unverändert.

Ist die Studienabbrecher-Quote in Heidelberg gestiegen? Wirklich erfasst wird der Wert lediglich an der privaten SRH-Hochschule. Und dort ging die Abbruchquote in der Corona-Pandemie erstaunlicherweise sogar etwas zurück. So lag sie im Sommersemester 2019 noch bei 11,4 Prozent, im Jahr darauf nur noch bei zehn Prozent. Universität und PH können dazu keine Aussage treffen, da anhand der Daten, die man habe, unklar sei, ob ein Student tatsächlich sein Studium abbreche oder zum Beispiel nur den Studiengang oder den Wohnort wechsele. "Wir erhoffen uns zu der Thematik durch ein Forschungsprojekt, das die sechs Pädagogischen Hochschulen gerade gemeinsam durchführen, weitere Erkenntnisse", erklärt eine Sprecherin der Pädagogischen Hochschule.