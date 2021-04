Heidelberg. (ani) In der Altstadt gibt es ab kommendem Montag ein weiteres Corona-Schnelltest-Zentrum: Das Heidelberger Unternehmen Aspilos, das schon zwei Testzentren in der Eppelheimer Straße sowie in der Tiergartenstraße betreibt, schlägt am Anatomiegarten ein Zelt auf. Das bestätigte am Donnerstag auf RNZ-Anfrage Lovis Stricker, Projektleiter für die Testzentren bei Aspilos.

Bis zu 250 Personen könne man in dem neuen Zentrum in der Altstadt täglich testen, erklärt Stricker. Geöffnet ist es von 12 bis 18 Uhr, mittwochs und sonntags bleibt es vorerst geschlossen. Termine können ab sofort online gebucht werden unter www.aspilos.de. Angeboten werden ausschließlich Corona-Schnelltests – auch die kostenlosen Bürger-Tests: Gemäß der Corona-Testverordnung des Bundes kann sich jeder Bürger einmal pro Woche gratis schnelltesten lassen. Die Kosten übernimmt der Bund. PCR-Testungen werden in dem Altstadt-Zentrum nicht vorgenommen. Laut Stricker testet Aspilos aktuell rund 1000 Menschen täglich auf eine Infektion mit dem Corona-Virus. Zwischen drei und fünf Tests zeigten dabei täglich ein positives Ergebnis an.