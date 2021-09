Von Julia Schulte

Heidelberg. Es ist der aufstrebende Stadtteil Heidelbergs – und hat jetzt auch ganz offiziell ein standesgemäßes Bürgerzentrum: In der Heidelberger Südstadt wurde am Donnerstag feierlich die Chapel als neues Bürgerzentrum eingeweiht. Der Erste Bürgermeister und Baudezernent Jürgen Odszuck übergab den Vertreterinnen und Vertretern des Trägervereins den symbolischen Schlüssel und damit die Verantwortung für das neue Zentrum, das sich in der Rheinstraße im Mark-Twain-Village befindet.

"Die Chapel ist ein Liebhaberprojekt", sagte Odszuck, "und die Realisierung konnte nur umgesetzt werden, weil zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Leute an dieses Projekt geglaubt haben." Denn in der Tat war der Weg zum fertigen Bürgerzentrum holprig. Die konzeptionelle Arbeit begann bereits 2014. Und 2016 gab dann der Gemeinderat nach einer genauen Prüfung grünes Licht für das Gebäude. "Es gibt viele Gebäude, die mit gutem Willen entwickelt und dann nur wenige Stunden die Woche genutzt werden. Dem Gemeinderat war es wichtig, dass die Chapel tatsächlich zu einem Ort wird, an dem Leben stattfindet", so Odszuck.

Baubürgermeister Jürgen Odszuck (r.) übergab Ursula Röper und Klaus Gottermeier symbolisch den Schlüssel. Foto: Alex

Nachdem das Sanierungsprojekt in das Bund-Länder-Programm zur Städteförderung aufgenommen worden war, konnte 2018 die Sanierungsphase beginnen – und die hatte es in sich. Drei Jahre dauerte letztlich der fast vier Millionen teure Umbau, da es immer wieder Überraschungen gab. So musste etwa eine unerwartet umfassende Schadstoffsanierung durchgeführt werden und auch statische Probleme verzögerten die Fertigstellung. Umso zufriedener zeigte sich auch Harald Heußer, Leiter des Heidelberger Hochbauamts und selbst Architekt, bei der Einweihung. Seine Behörde hatte die Sanierung unter der Beteiligung des Architekten Oliver Mezger und dem Architektenbüro ap88 betreut. Heußner beschrieb den Prozess als eine anspruchsvolle Aufgabe, da es darum gegangen sei, einen Sakralbau so umzubauen, dass er auf viele verschiedene Arten genutzt werden kann. "Der Bestandsschutz war uns dabei besonders wichtig", so Heußer. Daher seien wenige Farben eingesetzt und die Materialien so verwendet worden, wie sie vorkamen.

Die Chapel war 1951 als Kirche für das Headquarter der US-Streitkräfte für die Angehörigen verschiedener Konfessionen als gemeinsames Gotteshaus errichtet worden. Nach dem Abzug der Amerikaner wurde das Gebäude dann unter Denkmalschutz gestellt – eine weitere Herausforderung, mit der die Architekten umgehen mussten. "Die Arbeit ist getan, lassen Sie uns mit der Arbeit beginnen", sagte Odszuck, da es jetzt gelte, Leben in den Bau zu bringen. Die besondere Herausforderung sieht er dabei in der Verbindung des Alten und Neuen. Denn dort, wo sich die Chapel befinde, entstehe ja gerade ein neuer Stadtteil inmitten eines alten: "Das ist etwas Besonderes, denn es gilt, diesen neuen Stadtteil einzubetten – auch in die Gesellschaft", so Odszuck. Und genau dafür ist seiner Meinung nach das neue Bürgerzentrum genau der richtige Ort, da dort Kommunikation und damit ein städtisches Miteinander entstehen können.

Im ehemaligen Sakralraum gibt es jetzt einen Bühnenbereich und 190 Sitzplätze. Außerdem gibt es einen Multifunktionsraum mit 72 Sitzplätzen. Foto: Alex

Damit dieses Verweben von Altem und Neuem möglich wird, sollen gesellschaftliche und kulturelle Veranstaltungen in der Chapel stattfinden. Menschen sollen dort zusammenkommen und Erlebnisse teilen, um so eine gemeinsame Nachbarschaft zu schaffen. Diese Grundidee stammt von den vier Vereinen, die zum Trägerverein gehören: der Stadtteilverein Südstadt, der Caritasverband Heidelberg sowie die Vereine Effata Eine-Welt-Kreis und formAD. An diesen liege es jetzt, weiter an der Programmfülle und -vielfalt zu arbeiten, damit möglichst viele Menschen von den Veranstaltungen angesprochen würden, sagte Odszuck. Platz dafür steht jetzt reichlich zur Verfügung: Der große Veranstaltungsraum, der sich im ehemaligen Sakralraum befindet und für private und öffentliche Veranstaltungen genutzt werden kann, verfügt über einen Bühnenbereich und 190 Sitzplätze. Außerdem gibt es einen Multifunktionsraum mit 72 Sitzplätzen.