Von Jonas Labrenz

Heidelberg. Die Stadt Heidelberg hat einen neuen "Blitzer" angeschafft. Die "semistationäre Überwachungsanlage", wie sie im Beamtendeutsch korrekt heißt, ist die erste dieser Art in Heidelberg und steht seit Dienstag an der B37 auf Höhe des Neckarmünzplatzes – zunächst noch im Testbetrieb. In Zukunft soll die Anlage im gesamten Stadtgebiet eingesetzt werden, um für eine höhere Verkehrssicherheit sowie eine geringere Lärmbelastung zu sorgen. Der Lärmaktionsplan der Stadt sieht Geschwindigkeitskontrollen als eine Maßnahme zum Lärmschutz vor.

"Wir haben schon positive Rückmeldungen von den Anwohnern", sagt Gerd Filsinger, Leiter der Bußgeldstelle, beim Vor-Ort-Termin: "Der Verkehrslärm scheint hier abends ein echtes Problem zu sein." Am Donnerstagnachmittag war der "Blitzer" auf die stadtauswärts fahrenden Autos gerichtet. Das Gerät kann den Verkehr von einem Standort aus aber auch in die Gegenrichtung überwachen – allerdings nicht simultan. Es "blitzt" also immer nur in eine Richtung, bis Mitarbeiter die Technik im Gehäuse drehen.

Das Gerät ist von einer Firma aus dem Kreis Mettmann in Nordrhein-Westfalen gemietet – daher auch das Kennzeichen mit den Anfangsbuchstaben "ME". "Wir müssen Erfahrungen sammeln mit dieser Art Gerät", so Filsinger. Und: "Der Mietpreis war durchaus attraktiv." Der Vertrag läuft erstmal für ein Jahr – mit Verlängerungsoption.

Die Stadt betreibt bereits fünf stationäre und drei mobile "Blitzer" im Stadtgebiet, die 2021 für Einnahmen in Höhe von 1,1 Millionen Euro gesorgt haben. Beide Konzepte haben aber ihre Nachteile: Bei den festinstallierten Geräten tritt oft ein Gewöhnungseffekt ein, weiß Filsinger. "Als Pendler weiß ich ja, wo das Gerät steht." Die mobilen Blitzer können zwar an einem Tag mehrere Standorte hintereinander überwachen, sind allerdings personalintensiv, weil die Mitarbeiter die ganze Zeit vor Ort sein müssen. Beim rund 1,3 Tonnen neuen "Blitzer" ist das anders: "Er ist komplett autark", so Filsinger. Erst einmal mit einem Auto an einen Standort gezogen und scharfgemacht, kann er bis zu eine Woche dort stehen. Limitierender Faktor ist dabei der Akku des Geräts. Der "Blitzer" könnte allerdings auch deutlich häufiger umziehen.

Das Amt für Verkehrsmanagement und das Umweltamt haben bereits eine Liste für mögliche "Blitzer"-Standorte in der Stadt. "Es geht nicht darum, Fallen aufzustellen", sagt Filsinger. Wenn es nur darum ginge, könne man ja deutlich mehr Apparate aufstellen. Die Orte seien danach ausgewählt, wo es Probleme mit zu hohen Geschwindigkeiten oder Lärm gibt, weil sich Anwohner beschwert haben. "Das soll aber kein Aufruf sein", betont Filsinger: "Es ist auch nicht jeder Standort für das Gerät geeignet."

Die Laser-Messtechnik ist bewährt, erklärt Filsinger: "Die modernen, fest installierten Anlagen arbeiten ebenfalls mit genau dieser Technik." Hat es dann geblitzt, werden die Aufnahmen von städtischen Mitarbeitern ausgewertet. Externe Firmen machten zwar auch gute Arbeit, sagt Filsinger, es selbst zu machen, sei aber "ein Qualitätsmerkmal". Und: "Dann ist man weniger angreifbar."