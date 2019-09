Heidelberg. (RNZ/man) Die bereits angekündigte Vollsperrung der Neuenheimer Landstraße am kommenden Sonntag entfällt und verschiebt sich auf Donnerstag, 3. Oktober. Der Grund dafür sind Kranarbeiten für ein privates Bauvorhaben auf Höhe der Hausnummer 48. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, wird dort ein großes Bohrgerät mit einem Autokran ausgehoben und abtransportiert. Um den Verkehr möglichst wenig zu beeinträchtigen, finden diese Arbeiten nachts und an einem Feiertag statt. Sie sind außerdem so getaktet, dass sie vor dem "Gelita Trail Marathon" am Sonntag, 6. Oktober, beendet sein werden.

Die Sperrung dauert von 0.30 Uhr bis voraussichtlich 12 Uhr. Der Durchgangsverkehr wird in dieser Zeit über die Bundesstraße B37 umgeleitet.

Davon betroffen ist auch die Buslinie 34: Die Busse fahren in beiden Richtungen zwischen Bismarckplatz und Stiftsmühle über die B37 (mit Halt am S-Bahnhof Altstadt), die Ziegelhäuser Brücke und die Landstraße L534. Die Haltestellen Bergstraße, Alte Brücke Nord, Hirschgasse, Haarlass und Stift Neuburg werden dabei nicht bedient. Zwischen der Haltestelle Stiftsmühle und der Ersatzhaltestelle Alte Brücke Nord gegenüber der Einmündung Werrgasse pendeln Kleinbusse über die L534 und die Ziegelhäuser Landstraße. An der Haltestelle Stiftsmühle besteht der Anschluss an die Linie 34.

Weitere Informationen zur Busumleitung gibt es im Internet unter www.rnv-online.de.