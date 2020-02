Heidelberg-Neuenheim. (ani) Sie ist dreckig, in einem schlechten Zustand – und keiner weiß so genau, wann sie wie geöffnet ist: die Toilette am Bürgerzentrum in Neuenheim. Das jedenfalls findet Nicolà Lutzmann, Grünen-Stadtrat und Beiratsmitglied im Stadtteilverein Neuenheim. In der letzten Sitzung des Gemeinderats machte er Oberbürgermeister Eckart Würzner auf diese "untragbaren Zustände" aufmerksam. Wer denn genau zuständig sei, wollte Lutzmann wissen.

"Keiner weiß, wer sie auf und zu macht und wirklich betreut", sagte Lutzmann auch gegenüber der RNZ. Es sei sogar schon einmal vorgekommen, dass bei einer Sitzung im Bürgerzentrum plötzlich braunes Wasser durch die Tür der Toilette lief.

Auf RNZ-Anfrage im Rathaus stellte sich jetzt heraus: Tatsächlich ist die Stadt selbst für die Toilette zuständig. Mit dieser Toilette gebe es allerdings keine Probleme, erklärt eine Stadtsprecherin. Sie werde auch regelmäßig gereinigt. Für Verwirrung unter den Neuenheimern könnte eventuell sorgen, dass die Toilette in der Wintersaison bereits um 16 Uhr abgeschlossen wird.

Denn auch auf der Homepage der Stadt heißt es zu diesem Stillen Örtchen: "Ganzjährig geöffnet, 8 bis 22 Uhr". Ab dem Frühling sollen die Öffnungszeiten für die Toilette, die vom Marktplatz her von außen und auch von innen vom Bürgerzentrum erreichbar ist, wieder verlängert werden.