Heidelberg-Neuenheim. (ani) In Neuenheim ist aus einem Hausflur ein hochwertiger Kinderwagen der Marke "Joolz" gestohlen worden – mitsamt alledem, was in dem Wagen lag. Wert: fast 1000 Euro. Die Besitzerin wandte sich nun an die RNZ – mit einem bestimmten Ziel: "Ich möchte andere Familien warnen, dass ihre Kinderwagen in den Hausfluren nicht sicher sind, auch nicht, wenn die Haustüren einbruchsicher und blickdicht sind", sagt sie. In ihrem Fall habe der Kinderwagen auch unter der Treppe gestanden – "von außen nicht einsehbar". Die Mutter zeigte den Diebstahl bei der Polizei an. Nun will sie auch andere eventuell Betroffene ermutigen, das Gleiche zu tun.

Dass der Kinderwagen jetzt weg sei, sei natürlich "übel", so die Mutter. Doch noch mehr schmerzt sie, dass der Dieb auch andere Dinge mitgenommen hat. Darunter auch eine gelbe Fleecedecke mit einem pinkfarbenen Elefanten und einer Palme darauf. "Auf dieser lag ich als Baby vor 30 Jahren schon selbst", erklärt die Neuenheimerin. Sie ist sicher: "Sie war bestimmt das Erste, das nach dem Diebstahl im Müll landete. Was will ein Fremder schon mit einer so alten Decke?"

Gruselig findet sie außerdem, dass die Diebin oder der Dieb gewusst haben müsse, dass sich in ihrem Hausflur ein teurer Kinderwagen befand und sich womöglich bewusst Zutritt verschafft habe – eventuell durch Klingeln bei den Nachbarn, etwa wegen eines Pakets. "Es könnte sein, dass ich verfolgt wurde", so die Mutter. Zeugen, die etwas beobachtet haben, wenden sich bitte an die Polizei.