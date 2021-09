Heidelberg. (pol/lyd) Am Montagnachmittag gegen 16 Uhr geriet ein Auto in der Lutherstraße/Ecke Uferstraße aus bislang unbekannter Ursache in Brand, teilt die Polizei mit.

Als die Feuerwehr dort eintraf, stand das Auto bereits in Vollbrand. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Der Sachschaden wird derzeit auf rund 5000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.