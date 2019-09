Heidelberg. (pol/mare) Erwischt: Noch mit einem halbvollen Bierglas in der Hand beschmierte ein 16-jähriger Heidelberger am Samstag gegen 23.30 Uhr einen in der Lutherstraße abgestellten Streifenwagen mit dem Schriftzug "ACAB". Wie die Polizei mitteilt, waren die Beamten dort zu einer Hilfeleistung eingesetzt - und kamen aber rechtzeitig zurück.

Sichtlich überrascht war der Schmierfink entsprechend, als die Beamten ihn beim Anbringen des letzten Buchstabens in flagranti erwischten und festnahmen. Ein Alkoholtest ergab bei dem 16-Jährigen einen Wert von einem Promille. Sein 17-jähriger Begleiter brachte es auf den gleichen Wert.

Dieser verhielt sich bei der Kontrolle zunächst recht aggressiv und pöbelnd gegenüber den Beamten. Nachdem diese sicherheitshalber ihre "Bodycam" angekündigt und eingeschaltet hatten, wurde das Duo plötzlich ziemlich kleinlaut. Ergebnis: Der weiße Permanentschreiber wurde beschlagnahmt, Reparaturrechnung und Anzeige folgen.