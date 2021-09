Heidelberg. (RNZ) In einem Leserbrief in der RNZ am 15. September ärgerte sich Abonnent Dr. Dieter Jung über das coronabedingte Prozedere in den Freibädern – mit notwendiger Vorabbuchung bestimmter Zeitslots. Dieses Vorgehen sei "völlig verfehlt" gewesen, und die Folge sei eine deutlich geringere Besucherzahl.

Daraufhin hat sich nun Stadtwerke-Sprecherin Ellen Frings bei der RNZ gemeldet. Jungs Leserbrief liege ein Missverständnis zugrunde: "Die Besucheranzahl ist nicht wegen der Zeitblöcke zurückgegangen, sondern weil die Corona-Verordnung durch ihre Vorgaben die Anzahl der Badegäste deutlich begrenzt hat.

Die Zeitblöcke dienten sogar dazu, innerhalb dieser Vorgaben so vielen Gästen wie möglich den Zugang zu der ,begrenzten Ressource Wasserfläche’ zu ermöglichen – und das hat auch gut funktioniert." Zudem hätten die Schlechtwetterphasen des Sommers die Besucherzahlen gesenkt.

Zugleich verkündete Frings "eine gute Nachricht für Herrn Jung": Da die Nachfrage der Badegäste jetzt, bei kühleren Temperaturen im beginnenden Herbst, nachlasse, stellt das Thermalbad die Zeitblöcke um. Schon ab Montag, 20. September, gibt es bis zum Saisonende Mitte Oktober täglich zwei lange Zeitblöcke von jeweils fünfeinhalb Stunden. Die Besuchszeiten ab Montag sind dann täglich von 8 bis 13.30 Uhr und von 14 bis 19.30 Uhr. Kassenschluss ist 30 Minuten, Badeschluss 15 Minuten vor Ende des jeweiligen Zeitblockes. Zudem werde man in der anlaufenden Hallenbadsaison ausprobieren, ohne Zeitslots auszukommen, so Frings, schließlich würden dort auch weniger Badegäste mit langer Aufenthaltsdauer im Bad erwartet.

Info: Online-Reservierung der Zeitblöcke auf www.swhd.de/baederpreise.