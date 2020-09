Auch am Sebastian-Münster-Brunnen am Karlsplatz muss ein Rätsel gelöst werden. Nadja Pentzlin hat die Stadtrallye kombiniert mit einem Quiz entwickelt. Foto: pr

Von Lena Scheuermann

Heidelberg. Fantasievolle Wasserspeier an der Heiliggeistkirche und in der Fassade der Universitätsbibliothek verborgene Gesichter – mit der interaktiven Stadtrallye "City & Quest" geht es auf Erkundungstour quer durch die Heidelberger Altstadt. Dabei werden aber nicht nur die beliebten Touristenhotspots abgeklappert, sondern auch unbekannte Ecken beleuchtet – und bei den kniffligen Rätselfragen, die an jeder der zwölf Stationen warten, können auch Einheimische noch Neues entdecken.

"Ich wollte Geschichte mit Pfiff und spielerisch erlebbar machen", erzählt "City & Quest"-Entwicklerin Nadja Pentzlin. Anlässlich des Reformationsjubiläums entwickelte die promovierte Historikerin ihr erstes Geschichtsquiz: In Speyer gestaltete sie einen sogenannten Escape-Room, in dem die Besucher zahlreiche Rätsel über Reformator Martin Luther lösen müssen, um aus dem Raum zu entkommen.

Daraus entwickelte Pentzlin dann "City & Quest" – quasi die Draußen-Version eines Escape Rooms: Die Rätseltasche inklusive Spielanleitung und verschiedener Hilfsmittel gibt es an der Rezeption des Hostels Lotte, zudem müssen Spieler sich die kostenlose Actionbound-App auf ihre Smartphones herunterladen, die sie via GPS durch die Altstadt lotst. Die rund drei Kilometer lange Tour verläuft quer durch den Stadtkern von der Heiliggeistkirche über die Alte Brücke bis ans Karlstor – und führt die Teilnehmer auch an eher wenige bekannte Orte wie etwa den Anna-Blum-Platz oder den alten Synagogenplatz.

"Ich wollte gerne, dass der Charme der Stadt rüberkommt – im Vordergrund stehen aber der Kulturgenuss und das Spiel", erklärt Pentzlin. In der App erfahren die Teilnehmer nicht nur Wissenswertes über die jeweiligen Sehenswürdigkeiten, sondern müssen zudem knifflige Rätsel lösen: Etwa, welchen Tieren die Wasserspeier an der Heiliggeistkirche ähneln oder wie tief der Schacht am Karlstor ist. Mit den beigefügten Hilfsmitteln in der Rätseltasche und den Tipps in der Anleitung lassen sich die Rätsel aber gut lösen – "schließlich sollen sich die Spieler ja nicht kaputträtseln, sondern Spaß an der Tour haben", schmunzelt Pentzlin.

Für jede richtige Lösung gibt es in der App Punkte. Wie schnell die Stadtrallye absolviert wird, bleibt dabei den Spielern selbst überlassen. Veranschlagt sind rund zweieinhalb Stunden, Pausen können individuell eingelegt werden. In der Anleitung finden sich zudem Tipps, was man außerhalb der Tour noch erkunden kann – etwa auf den Turm der Heiliggeistkirche steigen, die Wasserspeier aus nächster Nähe bewundern und die Aussicht über die Stadt genießen. Dabei eignet sich "City & Quest" sowohl für Touristen als auch für Einheimische, wie Pentzlin betont: "Mit der Stadtrallye kann man den Blick für die eigene Stadt schärfen und auch als Einheimischer Heidelberg ganz neu kennenlernen."