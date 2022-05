Von Peter Wiest

Heidelberg. Der Ausblick ist atemberaubend und wunderschön. Davon konnten sich am Montag nicht nur die geladenen Gäste bei der Eröffnung des neuen Pavillons mit Aussichtsplattform an der Rhododendron-Anlage im Stadtwald ein Bild machen, sondern auch die ersten Spaziergänger, unter ihnen Touristen aus Schweden, eine Besucherin aus Serbien und alteingesessene Heidelberger. Sie alle waren begeistert darüber, dass hier die Stadt "ein tolles Projekt umgesetzt hat für die gesamte Bevölkerung", wie es eine Waldspaziergängerin spontan ausdrückte. Und auch wenn es von der neuen Plattform aus bereits herrliche weiße Blüten inmitten des schönen Waldgrüns zu sehen gab: In ein bis zwei Wochen wird das Bild dann sogar noch bunter sein, wenn die Rhododendren zusätzlich auch in Gelb und Rosa erst so richtig aufblühen.

Die neue Plattform bietet nun den besten Blick auf die Rhododendren am Königstuhl. Minister Peter Hauck (Mitte) Klimabürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain (2.v.r.) und OB Eckart Würzner (r.) machten sich persönlich ein Bild davon. Foto: Rothe

Neben Oberbürgermeister Eckart Würzner und Klimabürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain waren auch Forstamtsleiter Ernst Baader und der baden-württembergische Minister für Ländlichen Raum Peter Hauk bei der Einweihung dieses durchaus nicht alltäglichen Projekts dabei. Der OB war dabei sichtlich froh darüber, "eine der schönsten Stellen Heidelbergs frisch saniert und neu übergeben zu können", wie er sagte. Der Stadtwald sei schließlich seit Jahrtausenden ein wichtiger Rückzugsort und Lebensraum für die Menschen, und in Heidelberg werde dieser seit langem durch die Forstbewirtschaftung auch immer weiter in Richtung Nachhaltigkeit gebracht. Durch den neuen Pavillon werde den Waldbesuchern zudem jetzt wieder freie Sicht möglich auf eine der schönsten Rhododendronanlagen in ganz Süddeutschland.

Landwirtschaftsminister Hauk wies darauf hin, dass nicht nur immer mehr Menschen den Wald als Ort der Gesundheit und Erholung entdeckten, sondern die Wälder auch zunehmend weitere wertvolle Aufgaben erfüllten. Klimastabilität und Kohlenstoffbildung seien wichtige Aspekte der modernen Forstwirtschaft und müssten klug und umsichtig umgesetzt werden. Heidelberg agiere gerade auch mit Blick auf diese Ziele in diesem Bereich absolut vorbildlich und habe seinen Wald als erste Stadt Deutschlands durch das internationale Waldzertifizierungssystem PEFC überprüfen und mit der Verleihung des entsprechenden Nachhaltigkeitszertifikats als Kur- und Heilwald bestätigen lassen.

Gefördert wurde das jetzt fertiggestellte Projekt Schutzhütte mit Aussichtsplattform durch den Naturpark Neckartal-Odenwald mit Mitteln des Landes Baden-Württemberg sowie der Lotterie Glücksspirale. Die neue Aussichtsplattform wurde errichtet, nachdem die Rhododendren dort die alte Plattform überragten und zuvor bereits in den 90er-Jahren ein ehemals an dieser Stelle befindlicher kleiner Aussichtsturm aus Gründen der Verkehrssicherheit abgerissen werden musste. Nicht zuletzt auf vielfachen Wunsch aus der Bevölkerung entstand dort jetzt der neue vorgelagerte offene Pavillon aus Rundhölzern, der als Schutzhütte ausgelegt ist.

Für den Bau wurde Robinienholz verwendet, das über längere Zeit bei Hiebmaßnahmen im Stadtwald gesammelt worden war. Lediglich die Hölzer der Dachkonstruktion mit einer Verschalung aus Fichten stammen nicht aus dem Heidelberger Wald. Nach vorbereitenden Arbeiten am Fundament durch Forstwirte des Stadtforstbetriebs übernahm das Zimmereigeschäft Alfred Kilian den Bau des Pavillons. Durch den barrierearmen Zugang ist die Schutzhütte für alle Besucher erreichbar und ermöglicht den Blick auf die darunter befindliche Rhododendren. Sie sind eine der artenreichsten Pflanzengattungen der Nordhalbkugel, die seit langem überwiegend in mitteleuropäischen Parks kultiviert werden – jedoch eingebettet in den Wald wie in Heidelberg eher selten zu finden.