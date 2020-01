Heidelberg. (RNZ/rl) Die neue Großsporthalle, die im laufenden Jahr ihren Betrieb aufnehmen wird, soll "SNP Dome" heißen. Das Softwareunternehmen SNP Schneider-Neureither & Partner hat Mitte Januar eine Vereinbarung über die Namensgeber- und Partnerschaftsrechte der Großsporthalle einer Laufzeit von zehn Jahren unterzeichnet. Das wurde auf einer Pressekonferenz am heutigen Montag offiziell verkündet, nachdem bereits vergangene Wochen bekannt wurde, dass SNP ein solches Engagement anstrebt.

Die 5000-Zuschauer-Halle soll vielen Sportvereinen in Heidelberg und Umgebung als Trainings- und Wettkampfort dienen. Der "SPN Dome" soll auch die Heimspielstätte der Basketballmannschaft MLP Academics sein. Die Handballmannschaft der Rhein-Neckar Löwen soll den "Dome" als Zweitspielstätte nutzen. Auch der Schulsport wird in der Halle stattfinden.

"SNP ist seit seiner Gründung vor über 25 Jahren in Heidelberg verwurzelt. Von Anfang an lag uns deshalb das gesellschaftliche Engagement hier sehr am Herzen", sagt Andreas Schneider-Neureither, CEO von SNP. "Dass wir jetzt mit dem SNP Dome die Sport- und Kulturlandschaft noch aktiver als zuvor mitgestalten können, freut mich ganz besonders. Für SNP ist dies ein wichtiger und sinnvoller Schritt im Rahmen unseres langjährigen gesellschaftlichen Engagements für die Sport- und Kulturförderung."

"Der Breiten- und Spitzensport in Heidelberg bekommt einen neuen Fixpunkt", sagte Eckart Würzner, Oberbürgermeister der Stadt Heidelberg. Ich freue mich, dass die Stadt ein weitweit tätiges Unternehmen mit der Heimat Heidelberg als Namenspartner gewinnen konnte. Andreas Schneider-Neureither ist mit SNP bereits seit langem in der Sportförderung aktiv. Ich finde es großartig, dass er sich nun in dieser Form für den Sport in unserer Stadt engagiert. Das Software- und IT-Unternehmen SNP passt als Namensgeber auch perfekt an diesen Ort, denn der SNP Dome wächst im Heidelberg Innovation Park, wo an Lösungen für die digitale Zukunft gearbeitet wird." "

Mit SNP ist es uns gelungen, ein Heidelberger Unternehmen als Namenssponsor für die Großsporthalle zu gewinnen, das für die sportlichen Werte Leistungsstärke. Teamgeist und Fairness steht", sagte Peter Bresinski, Geschäftsführer der GGH und der BSG: "Sport verbindet viele Menschen miteinander - unabhängig davon, wie alt sie sind, was sie beruflich machen oder wie viel Geld sie verdienen. Der SNP Dome bietet hierfür hervorragende Bedingungen, egal ob es sich um Schul-, Verein- oder Profisport handelt."

Bei seiner Sportforderung lege SNP einen Schwerpunkt auf die Unterstützung von Organisationen, die sich durch innovative Ansätze und eine engagierte Nachwuchsarbeit auszeichnen. Unter anderem ist das Unternehmen Trikotärmel-Sponsor der TSG Hoffenheim sowie Partner des US-Golf-Profis und fünfmaligen PGA-Toursiegers Bryson DeChambeau.