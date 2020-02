Heidelberg. (rnz) Die neu gebaute Flüchtlingsunterkunft in Rohrbach wird im März bezogen. Belegt werden die beiden Gebäudeblöcke auf dem Grundstück des ehemaligen Sprachheilkindergartens im Kolbenzeil 7-9 nach und nach mit Familien und Einzelpersonen unter anderem aus Eritrea, Syrien, Afghanistan, dem Iran und Nigeria. In zehn Dreizimmer- und fünf Zweizimmerwohnungen werden 80 Personen Platz finden.

Es gibt außerdem einen Gemeinschaftsraum, den unter anderem auch die "Arbeitsgruppe Asyl – Rohrbach sagt ja" nutzen wird. Zudem sind hier ein Hausmeister und eine Sozialarbeiterin tageweise vor Ort. Auch auf längere Sicht sind die Häuser auf Wohnnutzung ausgelegt, wenn sie nicht mehr für die Unterbringung von Flüchtlingen benötigt werden. Gebaut wurde deshalb in Massivbauweise.

Die neuen Bewohner sind allesamt Geflüchtete in der Anschlussunterbringung – also wurde ihr Asylantrag bereits abgeschlossen, oder sie haben schon mehr als 24 Monate in der vorläufigen Unterbringung in Heidelberg gelebt, haben in der Regel bereits Sprachkurse besucht und die hiesigen Lebensgewohnheiten kennengelernt.