Heidelberg. (mio) Es gibt die jahrhundertelange Tradition, dass Menschen in großer Not an Kirchentüren klopfen und unbürokratisch Hilfe erhalten. Heute greifen die Betroffenen zwar eher zum Handy, aber die spontane Hilfe gibt es immer noch. Doch nun kommt die Katholische Stadtkirche Heidelberg an ihre Grenzen. Diakon Andreas Korol mit seinem Team "Caritas" schlägt Alarm: "Ich erhalte täglich zwei bis drei Anrufe von Menschen, die in der Corona-Krise nicht mehr ein noch aus wissen. Deshalb ruft unser Team nun die Aktion "Corona-Hilfen caritativ" ins Leben. Es ist eine Heidelberger Idee. Wir bitten dringend um Spenden, um die schlimmste Not zu lindern."

Die neue Not versteckt sich. "Die Menschen schämen sich für ihre Armut", sagt Korol. Manchmal wüssten nicht einmal die Nachbarn von den Problemen. Es kommen Anrufe aus fast allen Stadtteilen. Es sind alleinerziehende Mütter und Väter, Familien und Singles. Durch die Corona-Krise haben viele die Arbeit verloren oder sind in Kurzarbeit, vor allem in den Bereichen Gastronomie, Handel und Kunst. Falls es Ersparnisse gab, sind sie inzwischen aufgebraucht. Doch die Ausgaben für Miete, Nebenkosten und den täglichen Bedarf an Lebensmitteln bleiben bestehen.

Nach dem ersten Kontakt per Telefon treffen sich Korol oder Mitglieder seines Teams mit den Betroffenen im Freien zum persönlichen Gespräch. "Wir prüfen und dokumentieren die Situation." Anschließend erhalten die Betroffenen einmalige Soforthilfen von höchstens 200 Euro. "Diesen Betrag haben wir festgesetzt, weil zu viele Menschen Hilfe brauchen. Mehr können wir nicht geben, denn mehr haben wir nicht. Auch so kommen wir – Stadtkirche und Caritasverband – nun an unsere finanziellen Grenzen."

Wie sieht die Not aus? Zwischen einer Frau und ihrem Mann kam es in der Corona-Krise zum Streit. Der Mann verließ die Wohnung und nahm die Möbel mit. Die Frau blieb mit den drei Kindern und einer Couch zurück. Die Habseligkeiten stapelte sie in Kartons. "Wir haben der Frau mit einem einmaligen Betrag geholfen, damit sie wieder Lebensmittel kaufen kann", so Korol. "Wir haben sie an eine Beratungsstelle vermittelt, damit sie Anträge für eine langfristige Hilfe stellen kann. Dort gibt es jedoch inzwischen lange Wartelisten."

Ein weiteres Beispiel: Eine alleinerziehende Frau mit zwei Kindern meldete sich an einem späten Abend bei Diakon Korol. Auch diese Mutter war von ihrem Mann in der Corona-Krise verlassen worden. Sie hatte schon Anträge auf Hilfen ausgefüllt, aber nach vielen Wochen war immer noch keine Unterstützung bewilligt worden. Eine Freundin hatte ihr ausgeholfen, doch nun hat die Freundin auch kein Geld mehr. Die Frau wusste nicht, wie sie die Kinder in den nächsten Tagen ernähren sollte – der Kühlschrank war leer. "Mit 100 Euro konnte sie das Nötigste einkaufen und die nächsten zwei Wochen mit ihren Kindern durchkommen", so Korol.

Der Diakon verweist auf den Unternehmer Dirk Rossmann, der gesagt haben soll: "Es ist ganz einfach. Wenn jeder von dem, was er zu viel hat, ein Viertel abgeben würde, könnten wir die Armut sicher auflösen." Korol versichert: "Mit der Aktion kommen die Spenden direkt und schnell an." Die Lage der Betroffenen werde unbürokratisch geprüft, die Hilfen würden dokumentiert und seien überprüfbar. Die Betroffenen werden zusätzlich beraten, wie sie verschiedene Arten von Unterstützung erhalten können. "Wir wollen die Menschen in der Not nicht allein lassen, wir brauchen bitte die Solidarität durch Spenden."

Spendenkonto:

Katholische Stadtkirche Heidelberg

IBAN: DE65 6725 0020 0009 2439 09

Stichwort: "Corona-Hilfen caritativ"