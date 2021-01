Heidelberg. (RNZ) Seit Oktober 2020 laufen in der Straße Im Bosseldorn in Rohrbach umfangreiche Tiefbauarbeiten für Gas, Wasser, Abwasser und Medien. Die Maßnahme kommt gut voran: Die Kanalarbeiten im ersten Abschnitt, das heißt zwischen der Sickingenstraße und der Einmündung der Ringstraße "Im Bosseldorn", sind fast abgeschlossen. Jetzt müssen noch die Leitungsarbeiten für Gas und Wasser durchgeführt und die Fahrbahn hergestellt werden. Diese Arbeiten dauern voraussichtlich noch bis Ende März. Gleichzeitig starten bereits ab kommendem Montag, 25. Januar, die Kanalarbeiten im zweiten Abschnitt, zwischen der Einmündung der Ringstraße und dem Beginn des Radwegs bei Hausnummer 17, in Höhe der zukünftigen Einmündung Nina-Simone-Straße.

Die jeweils aktiven Bauabschnitte sind für den Verkehr gesperrt. Für den Radverkehr ist eine Umleitung ausgeschildert, die Gehwege bleiben frei. Der Autoverkehr wird wie bisher über den ehemaligen Sickingenplatz umgeleitet. Sobald der erste Bauabschnitt fertig ist, ist die Zufahrt über die Sickingenstraße bis in Höhe des zweiten Bauabschnitts wieder möglich. Die Ringstraße Im Bosseldorn ist während der Bauarbeiten Sackgasse. Die Baufirma stimmt die Zufahrtsmöglichkeiten zu den betroffenen Grundstücken mit den Anliegern ab.

Die Stadtwerke erneuern die Hauptleitungen und teilweise die Hausanschlüsse für Gas und Wasser. Sie vergrößern zudem den Kanal, da die Abwassermenge durch die Entwicklung der Campbell Barracks zunehmen wird. Außerdem wurde im Bereich der Einmündung Sickingenstraße ein Regenüberlaufbecken unter der Fahrbahn errichtet. Anschließend wird die Fahrbahn wiederhergestellt. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 1,73 Millionen Euro. Die Arbeiten sind voraussichtlich im September abgeschlossen.

Update: Freitag, 22. Januar 2021, 19.57 Uhr

Sickingenstraße wird auf Vordermann gebracht

Baubeginn könnte sich jedoch wegen Corona-Krise verzögern

Von Werner Popanda

Rohrbach. Zwölf Ja-Stimmen, eine Nein-Stimme und zwei Enthaltungen: Mit großer Mehrheit hat sich der Rohrbacher Bezirksbeirat für die Pläne der Stadt ausgesprochen, die Verkehrsinfrastruktur im Abschnitt der Sickingenstraße zwischen der Römerstraße und der Straße Im Bosseldorn auszubauen und zu verbessern. Dass eine derart große Mehrheit zustande kommen würde, schien zunächst eher unwahrscheinlich.

Den Debattenauftakt bestritten SPD-Rat Bernd Knauber sowie der Kinderbeauftragte Knud Jahnke. Beide erteilten dem von Robert Blaszczyk vom städtischen Verkehrsmanagement vorgestellten "Vorentwurf" eine Abfuhr. So monierte Jahnke, dass er "keinen Gewinn für irgendjemanden" sehe, besonders "keine Ansätze zur Förderung des Radverkehrs". Schließlich habe man es mit der Planung für eine Straße mit einer Kapazität von prognostizierten 12.200 Fahrzeugen pro Tag zu tun, sodass die Straße ähnlich wie die Römerstraße eine Trennqualität aufweise. Nicht außen vor lassen wollte Jahnke, dass die derzeitigen 9200 Fahrzeuge pro Tag "hausgemacht" seien, vor allem durch den Verkehr zum und vom. Knauber wiederum plädierte dafür, dass die Stadt prüft, ob ein Zwei-Richtungs-Fahrradweg geschaffen werden könne. Sein entsprechender Antrag wurde ebenfalls mit deutlicher Mehrheit angenommen.

Zuvor hatte Blaszczyk die Beschlussvorlage erläutert, nach der "zukünftig auf beiden Seiten straßenbegleitend ein Radverkehrsangebot zur Verfügung gestellt wird". Richtung Westen führe der Radweg hinter den vorgesehenen Kfz-Stellplätzen entlang. In Kreuzungsbereichen, wo das größte Konfliktpotenzial mit dem Kfz-Verkehr herrsche, sollen Radfahrer an den Fahrbahnrand geführt werden, um Sichtkontakt herzustellen. Richtung Osten werde für Radfahrer ein Streifen neben dem Gehweg bereitgestellt, der nicht von anderen Fahrzeugen befahren werden dürfe. Auf Höhe des Knotenpunkts von Fabrik- und John-Zenger-Straße und der zukünftigen Radachse sollen Mittelinseln als Querungshilfe angeboten werden. Diese wirkten gleichzeitig geschwindigkeitsdämpfend – auch, wenn künftig in der Sickingenstraße eine Höchstgeschwindigkeit von 30 Stundenkilometern gelte.

Obendrein werde in der Sickingenstraße künftig eine Buslinie mit einem barrierefreien Haltepunkt je Richtung geführt. Ein Wermutstropfen aber blieb in der Beschlussvorlage nicht aus: "Aufgrund der aktuell nicht abschätzbaren Haushaltsentwicklung kann bis auf Weiteres keine Aussage zu der mittelfristigen Finanzierung des Projektes getroffen werden, weshalb die weitere Planung und Realisierung zurückgestellt wird."

Update: Montag, 5. Oktober 2020, 15.49 Uhr

Von Joris Ufer

Heidelberg-Südstadt. Die Sickingenstraße wird sich in den nächsten Jahren wohl ziemlich verändern. Neben dem Studierendenwohnheim Holbeinring sorgt auch der große Rewe-Komplex dort für erhöhten Radverkehr. Auf dem angrenzenden Sickingenplatz entstehen zudem zahlreiche neue Wohnungen. Am Dienstag hat der Bezirksrat Südstadt nun unter Vorbehalten einer Beschlussvorlage zugestimmt, die neben befestigten Radwegen dort auch eine neue Bushaltestelle vorsieht.

Das Verkehrsaufkommen auf der Sickingenstraße ist hoch. Rund 9200 Kraftfahrzeuge sind hier täglich unterwegs. In den kommenden Jahren könnten es noch mehr werden. Der Anteil von Schwerfahrzeugen sei mit 2,9 Prozent zwar nicht überdurchschnittlich hoch, beeinflusse aber dennoch das Sicherheitsempfinden der Radfahrer, die statt eines Radwegs nur einen Sicherheitsstreifen zur Verfügung hätten, erläuterte Robert Blaszczyk vom Amt für Verkehrsmanagement. Er ist zu der Bezirksratssitzung, die coronabedingt im großen Saal des Mark Twain Centers stattfand, gekommen, um den Lokalpolitikern im Namen der Stadtverwaltung eine Beschlussvorlage mit den aktuellen Pläne zu präsentieren.

Um die Radfahrer zu schützen, soll ein eigener Radfahrstreifen neben dem Gehweg entstehen. Eine weitere geplante Maßnahme sind Mittelinseln, die dazu dienen, Fußgängern das sichere Überqueren zu erleichtern. In der neuen Sickingenstraße ist zudem eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 Kilometern pro Stunde vorgesehen. Auch der öffentliche Nahverkehr soll gestärkt werden. Auf Höhe des Wohnheims am Hohlbeinring wird eine neue Bushaltestelle geplant, über die die Linie 29 dann zukünftig umgeleitet werden soll.

Über manche Details gerieten die Bezirksbeiräte und Vertreter der Verwaltung in eine rege Diskussion. Dabei spielte insbesondere die Sicherheit der Fahrradfahrer eine Rolle. So kritisierte Heike Hauck, die für die Grün-Alternative Liste in dem Gremium sitzt, "drei Punkte, an denen die Fahrradführung zu eng geplant ist". Auch die Umleitung von Fahrrädern über die Straße an der geplanten Bushaltestelle stellt ihrer Ansicht nach ein Risiko dar.

Mit der Fabrikstraße und der Straße Im Bosseldorn gibt es außerdem zwei Abzweigungen, über die regelmäßig große Lastwagen in die Sickingenstraße einfahren. Ein Problem könnte in der Fahrbahnbreite liegen, wie Bezirksrat Klaus-Uwe Baron von der CDU monierte: "Große Lastfahrzeuge brauchen auch einen großen Wendekreis." Dieser sei bei beiden Querstraßen nicht ausreichend gegeben. Von Seiten des Amts für Verkehrsmanagement heißt es dazu, für die Fabrikstraße sei eine Verbreiterung vorgesehen und für Im Bosseldorn werde man das noch einmal prüfen.

Nach über einer Stunde Diskussion nahmen die Bezirksbeiräte die Beschlussvorlage an, fügten ihr jedoch vier Vorbehalte hinzu. So soll die eigenständig geplante Fußgänger- und Radüberführung "Sickingenbrücke" mit den restlichen Projekten in der Sickingenstraße zusammengefasst werden. Die weiteren Punkte drehen sich um die möglicherweise zu engen Kurven der Radwege, die Sicherheit der vorgesehenen Verkehrsinseln und die Fahrbahnbreite der Abzweigung Im Bosseldorn.

Auch wenn der Gemeinderat der Vorlage zustimmen wird, könnte es bis zum Baubeginn noch dauern. 3,32 Millionen Euro – zuzüglich 0,9 Millionen als Risikozuschlag – sind als Budget für das Projekt vorgesehen. Wegen finanzieller Engpässe aufgrund der Corona-Krise sind die Baumaßnahmen allerdings aufgeschoben worden. Die Bushaltestelle soll aber unabhängig von den restlichen Planungen schon vorher entstehen.

Stand: Freitag, 25. September 2020