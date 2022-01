Schon am 3. Januar demonstrierten knapp 40 Menschen am Bismarckplatz gegen Querdenker. Foto: Rothe

Heidelberg. (RNZ) Das Netzwerk "Progressives Heidelberg" ruft für diesen Montag um 18 Uhr zu seiner zweiten Demonstration "für eine solidarische Corona-Politik" am Bismarckplatz auf. "Wir positionieren uns klar gegen alle möglichen rechten Gruppen, die die ,Querdenker’-Bewegung unterwandert haben", sagt Organisatorin Penelope Frank, die 80 bis 120 Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwartet: "Wir sind solidarisch mit allen Menschen, welche in der Corona-Zeit gelitten haben – ob Pflegerinnen und Pfleger, Mitarbeiter in der Gesundheitsbranche, Schülerinnen, Studierende, Minijobber oder vulnerable Minderheiten."

Das Netzwerk versteht sich dabei auch als Gegenbewegung gegen die Querdenker, die in jüngster Zeit immer wieder zu "Spaziergängen" in Heidelberg aufgerufen haben. Hinter "Progressives Heidelberg" stehen bislang acht lokale Gruppen: Extinction Rebellion, Solicamp, Zerocovid, Heidelqueer, Fridays for Future, Animal Rebellion, Critical Mass und der Radentscheid. Erste Aktionen im Jahr 2022 werden die aktuell angemeldeten Demos sein. Weitere Aktionen zu anderen Themen sollen in diesem Jahr aber noch folgen.