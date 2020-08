Von Sarah Hinney

Heidelberg. Das mit der Stresserbeleuchtung an der Neckarwiese hat nicht funktioniert. Ende Juli hatte die Stadt damit begonnen, ab 23 Uhr an der Wiese das Licht aufzudrehen – verbunden mit der Hoffnung, dass die grellen Scheinwerfer den Aufenthalt am Flussufer so ungemütlich machen, dass die Besucher bis Mitternacht freiwillig gehen. Das Gegenteil war der Fall, "die Leute fühlen sich im Hellen offenbar wohl", zog Bürgermeister Wolfgang Erichson (Grüne) am Freitag gemeinsam mit Polizeipräsident Andreas Stenger im Gespräch mit der RNZ Bilanz.

Die Beleuchtung bleibt deshalb ab sofort aus. Dafür wollen Stadtverwaltung und das Polizeipräsidium Mannheim jetzt mit anderen Maßnahmen Hand in Hand gegen den Lärm und gegen Verstöße gegen die Corona-Regeln vorgehen. Größtes Problem auf der Neckarwiese ist und bleibt die Lautstärke. Seit Monaten klagen Anwohnerinnen und Anwohner in Neuenheim über die massive Lärmbelästigung durch die Neckarwiesenbesucher, die ihnen den Nachtschlaf raubt. Immer wieder wurde in den vergangenen Wochen deshalb von der Polizei die Wiese geräumt.

Nun sollen andere Maßnahmen greifen – vor allem die Polizeipräsenz wird im Rahmen der Sicherheitspartnerschaft deutlich verstärkt. Je nach Situation werden von 23 Uhr bis 4 Uhr morgens Beamte vor Ort sein, um bei Lärmbelästigung sofort einschreiten zu können. "Bis Mitternacht läuft es ja gut, erst danach wird es schwierig", erklärte Polizeipräsident Stenger. Kriminalität sei dabei kein Problem, es gehe hauptsächlich um den Lärm. Mit der Polizei vor Ort verknüpfen Erichson und Stenger die Hoffnung, dass schon allein die sichtbare Präsenz einen nachhaltigen Effekt auf das Verhalten der Besucher hat.

Feiernde auf der Neckarwiese und darunter leidende Anwohner sind jeden Sommer ein Thema. Corona hat die Situation dieses Jahr allerdings massiv verschärft. Foto: Philipp Rothe

Zusätzlich wird die Verkehrspolizei mit ins Boot geholt. Ziel: die Zufahrt zur Neckarwiese in den Nachtstunden zu erschweren. Denn nicht nur der Lärmpegel direkt auf der Wiese ist ein Problem. "Auch Autos, die anfahren, auf den Anwohnerplätzen halten und laut Musik laufen lassen, tragen ihren Teil zur Problematik bei", erklärte Erichson und versprach, dass hier zusätzlich nach einer langfristigen Lösung gesucht werde.

Im Laufe der nächsten Woche werden außerdem neue Schilder auf der Wiese aufgestellt. Sie sollen die aktuellen Regeln der Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg noch mal verdeutlichen: Also Abstand zu halten und sich nicht mit mehr als 20 Personen in einer Gruppe zu treffen. Zudem sollen sie die Nutzungsvorschriften für die Wiese erklären: Grillverbot, Aufenthalt nach 23 Uhr nur insoweit andere nicht gestört werden und ein Verbot von Lautsprechern.

"Die Coronavirus-Pandemie verlangt uns allen einiges ab. Wir als Stadt möchten deshalb ermöglichen, dass die Neckarwiese weiterhin zur Erholung zur Verfügung steht", sagte Bürgermeister Erichson und betonte weiter: "Aber das geht nur, wenn sich alle an die Spielregeln halten." Sein Appell richtet sich bewusst auch an die Anwohner. "Das Ziel kann nicht sein, ständig die Wiese zu räumen", so der Bürgermeister. Das Problem verlagere sich lediglich: "Wir haben gezählt. Eine Stunde nachdem die Wiese geräumt wurde, hatten wir 800 Leute in der Unteren Straße und rund 1000 in der Hauptstraße", sagte Erichson. Anhand dieser Zahlen werde deutlich, dass die Menschen dann einfach woanders hingehen.

Auch Polizeipräsident Stenger betonte: "Das Feiern auf der Neckarwiese kann nur mit gegenseitiger Rücksichtnahme und Verantwortungsbewusstsein funktionieren. Wenn die Balance verloren geht, müssen wir als Polizei immer wieder eingreifen und oftmals die Neckarwiesen vollständig räumen. Soweit muss es nicht kommen, wenn alle sich angemessen und rücksichtsvoll verhalten".