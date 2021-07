Unterhalb des Stauwehres am Karlstor befindet sich das leistungsstärkste Wasserkraftwerk in Heidelberg – und das einzige Unterwasserkraftwerk am Neckar. Foto: Philipp Rothe

Heidelberg. (dns) Die Solarenergie wird in Heidelberg deutlich ausgebaut, auf dem Königstuhl sollen Windräder bald für zusätzlichen Ökostrom sorgen. Doch bei der Debatte um die Energiewende geht oft unter, dass in Heidelberg auch ein großer Anteil des grünen Stroms durch Wasserkraft erzeugt wird. Insgesamt vier Kraftwerke liegen in den Staustufen im Stadtgebiet. Sie erzeugen rund 6,8 Megawatt Strom – und decken damit ungefähr den Bedarf von 4000 Haushalten.

Viel mehr dürfte es jedoch auch nicht werden, wie ein Pressesprecher von EnBW auf RNZ-Anfrage erklärt: "Das Wasserkraftpotenzial im Bereich von Heidelberg ist ausgeschöpft." Der Energieversorger betreibt mit seiner Tochtergesellschaft, der Neckar AG, drei der vier Heidelberger Wasserkraftwerke und erzeugt damit 6,4 Megawatt Strom. Weitere Anlagen seien nicht möglich, jedoch überprüfe man die bestehenden regelmäßig auf Optimierungspotenzial.

Das wichtigste Heidelberger Wasserkraftwerk liegt am Rande der Altstadt im Stauwehr am Karlstor. Hier wurden im Jahr 2000 zwei Turbinen mit einem Durchmesser von je 3,35 Meter im Flussbett versenkt. Durch sie strömen pro Sekunde 140 Kubikmeter Wasser und erzeugen bis zu 3,1 Megawatt Strom – das ist laut Stadtverwaltung in etwa so viel wie der Stadtteil Ziegelhausen benötigt. Im Vergleich zu einem modernen Steinkohlekraftwerk werden durch die Stromproduktion am Karlstor pro Jahr rund 17.000 Tonnen CO2 eingespart.

Das Kraftwerk ist dabei nicht nur das größte, es weist auch eine andere Besonderheit auf, wie die "Neckar AG" betont: "Es handelt sich hier um das einzige Unterwasserkraftwerk im Neckar." Im Gegensatz zu seinen Pendants flussauf- und flussabwärts ist der Bau vom Land aus nicht zu sehen. Das war auch eine der Voraussetzungen dafür, dass das Kraftwerk überhaupt genehmigt wurde, denn das historische Stauwehr ist denkmalgeschützt. Als es zwischen 1926 und 1929 errichtet wurde, hatte man noch auf Turbinen verzichtet.

Dabei ging das zweitgrößte Wasserkraftwerk in Heidelberg nur ein Jahr nach der Fertigstellung des Karlstorwehres in Betrieb: 1930 wurde das Wasserkraftwerk Ziegelhausen / Neckargemünd im Zuge der Neckarkanalisierung errichtet. Es befindet sich gegenüber der Orthopädie auf der Ziegelhäuser Seite der "Schleuse Neckargemünd" (die zu Heidelberg gehört). Hier fließen bis zu 80 Kubikmeter Wasser pro Sekunde durch und erzeugen so etwa 2,5 Megawatt Strom.

Noch älter ist das dritte Kraftwerk im Besitz der "Neckar AG": das Kraftwerk Wieblingen Süd im Wehrsteg zwischen Bergheim und dem Neuenheimer Feld. Es ging bereits 1925 in Betrieb und erzeugt 0,8 Megawatt Strom.

Das kleinste Heidelberger Wasserkraftwerk befindet sich als einziges am Altarm des Neckars in Wieblingen. Das Kraftwerk "Wieblingen Mitte" ist zudem das einzige in Privatbesitz. Es hat immerhin eine Leistung von 0,4 Megawatt.