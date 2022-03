Von Thomas Seiler

Heidelberg. Das Aktionsbündnis Bergheim-West hat gemeinsam mit dem Bund für Umwelt- und Naturschutz (BUND) und dem Nabu zu einer Informationsveranstaltung über aktuelle Planungen auf dem "Großen Ochsenkopf" eingeladen. Bei der Begehung zeigten sich, so die Sprecherin des Aktionsbündnisses Karin Weber, auch die möglichen Auswirkungen der verschiedenen Bauprojekte auf die bestehende Artenvielfalt der Wiese. Darunter etwa der Beitrag zum Klimaschutz dieser "bioklimatisch sehr hochwertigen Fläche".

"Lassen Sie die Hände weg von diesem Gebiet, das dauerhaft in seiner heutigen Größe erhalten bleiben muss", sagte Weber unter großem Beifall. Dabei ging es ihr insbesondere um die eingezäunte Fläche am Alten OEG-Bahnhof, um den Bereich zwischen den Gleisen der OEG und Deutschen Bahn auf der Südseite der Ochsenkopfwiese und im westlichen Gebiet um den Erweiterungsdistrikt für die Heidelberg International School (HIS). Weber forderte für die rund 10.000 Quadratmeter großen "gefährdeten Areale" keinerlei Bebauung: weder eine Schulerweiterung, noch eine Abstellanlage zwischen den Gleisen auf dem Gehölzriegel für die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV). Außerdem dürfe das Gebiet "nicht zu einer Partymeile" mutieren.

Heidelberger Ochsenkopfwiese: Rückkehr der Schrebergärten? Kamera, Interview und Produktion: Reinhard Lask

Ausdrücklich befürwortete Weber den Ausbau des Rad- und Fußwegenetzes in der Stadt. Aber der Bau der Gneisenaubrücke sollte erst dann beginnen, wenn eine Sicherung für das Baurecht und der Finanzierung für die weiterführende Brücke über den Neckar nach Neuenheim vorliege.

Einwände gegen die Verbreiterung der Gneisenaustraße erhob der seit 25 Jahren dort wohnende André Augustin. Er trat für den Erhalt der Möbelwagen-Remise aus dem 19. Jahrhundert ein, die unter Denkmalschutz gestellt werden solle, damit "wir jedem dann in die Suppe spucken können", wenn eine Veränderung an dieser Stelle eintrete.

Heidelberger Ochsenkopfwiese: Wie geht es weiter mit der Wiese? Redaktion und Produktion: Reinhard Lask

Auf die innerstädtische Bedeutung der Grün- und Freifläche wies zusätzlich Nabu-Expertin Cornelia Wiethaler hin. Sie denkt, dass bei einer Schmälerung der Wiese der Artenreichtum von Fauna und Flora rapide zurückgehen würde. Der Kampf um jeden Wiesenflecken lohne sich deshalb. Das betonte ebenfalls Rainer Zawatzky vom BUND, der bei dem Charakter der Wiese ein geeignetes Pflegekonzept verfolgen will. "Nicht auf einmal alles mähen, sondern in verschiedenen Etappen", lautete dessen Losung.

Bei dem abschließenden Vorwurf Webers, die Verwaltung betreibe Geheimniskrämerei, und der Forderung nach Transparenz und Offenlage aller Zahlen, Daten und Fakten für alle Entscheidungsprozesse ließen die anwesenden Stadträte Monika Meißner (SPD), Hildegard Stolz (Bunte Linke) und Bernd Zieger (Linke) beim Mienenspiel den einen oder anderen Widerspruch erkennen.