Heidelberg. Als Mike Metz, Inhaber des Auktionshauses Metz, einen Anruf bekam, wusste er nicht sofort, von wem in dem Telefonat die Rede war. Man bot ihm an, einen Nachlass zu versteigern. Anrufe dieser Art erhält er ständig, es sind zehn, 20 oder manchmal sogar 30 in der Woche. In diesem Fall ging es um die Hinterlassenschaften eines Mannes, der zuletzt in Speyer gelebt hatte. "Spontan sagte mir der Name Waldemar Rothe nichts", erzählt Metz. Bis ihm klar wurde, dass es sich um den Nachlass jenes Industriedesigners handelte, der jahrzehntelang das Gesicht der Heidelberger Innenstadt mitgeprägt hatte: mit tannengrünen Laternen. Abschnittsweise säumten sie die Hauptstraße mal auf der linken, mal auf der rechten Seite.

Vielen Heidelbergern wird die nostalgische Doppelleuchte noch im Gedächtnis sein, jene Laterne mit zwei Lampenschirmen, die aussahen wie ein Hut. In den 1970er-Jahren, als die Hauptstraße zur Fußgängerzone wurde, stand die Frage im Raum, wie sie gestaltet werden solle. Vieles wurde diskutiert und wieder verworfen, und so entschied man sich etwa gegen Blumenkübel oder auch gegen überdachte Bereiche. Stattdessen wollte man sich angesichts der alten Gebäude mit ihren reich verzierten Fassaden bei den Gestaltungselementen beschränken, vor allem auf den Straßenbelag und die Beleuchtung. Aber wie genau sollte die Hauptstraße illuminiert werden?

Hintergrund > Wieso waren die Leuchten grün? Die Heidelberger Leuchte von Waldemar Rothe war ursprünglich nicht grün. "Mein Vater hatte sie in Blau entworfen", erinnert sich sein Sohn Martin. Es war der Bauausschuss, der sich für eine dunkelgrüne Einbrenn-Lackierung entschied. Im selben Farbton waren [+] Lesen Sie mehr > Wieso waren die Leuchten grün? Die Heidelberger Leuchte von Waldemar Rothe war ursprünglich nicht grün. "Mein Vater hatte sie in Blau entworfen", erinnert sich sein Sohn Martin. Es war der Bauausschuss, der sich für eine dunkelgrüne Einbrenn-Lackierung entschied. Im selben Farbton waren die Mülleimer gehalten. Die Abschirmung der Lampen nach oben und die gute Ausleuchtung des Bodens sprachen damals für sie. > Warum wurden sie 2014 ersetzt? Der Gemeinderat hatte 2012 einen Grundsatzbeschluss zur Aufwertung der Hauptstraße gefasst, dies umfasste auch die Erneuerung der Beleuchtung. Das neue Ziel lautete nun, die Fassaden oberhalb des Erdgeschosses mithilfe der Beleuchtung besser zur Geltung zu bringen. > Was geschah mit den Leuchten? 30 alte Leuchten von Rothe konnten gegen eine Spende an eine gemeinnützige Organisation von Bürgern oder sonstigen Interessenten erworben werden. "So gut wie alle Lampen gingen damals weg", erinnert sich eine Sprecherin der Stadtwerke. Drei weitere Leuchten wurden versteigert. jul

"Mit den vorhandenen Hängeleuchten konnte die gewünschte behagliche Atmosphäre in der Hauptstraße nicht erreicht werden", urteilten die beiden freien Architekten Paulo Joest und Horst Walther, die sich in die Gestaltung einbrachten. Den Architekten schwebte etwas anderes vor. Eine Leuchte mit tiefliegender Lichtquelle und starker Licht- und Schattenwirkung sollte es sein. Sie sollte den Fußgängerbereich erhellen, nicht aber die Hausfassaden. Die Architekten beauftragten den Industriedesigner Waldemar Rothe mit der Gestaltung. Er war kurz zuvor, 1974, über Neckargemünd nach Heidelberg gekommen und betrieb eine Werkstatt und ein Ladengeschäft in der Lutherstraße in Neuenheim. Die Lampe, die Rothe daraufhin entwarf, wurde als Heidelberger Leuchte bekannt.

Auf Pausenpapier gedruckt liegen die technischen Zeichnungen, die Rothe hinterließ, nun im Auktionshaus auf dem Tisch – inmitten von zahlreichen Möbeln, die er ebenfalls entwarf. Den Zeichnungen lassen sich die Maße der Doppelleuchte entnehmen: Gesamthöhe 3,70 Meter, Breite 1,37 Meter, Höhe der Elektrik 1 Meter. Nachdem die Heidelberger Architekten den Wettbewerb zur Gestaltung der Hauptstraße mit ihren Vorschlägen gewonnen hatten, erhielten sie den Auftrag zur Ausführung, und eine Stuttgarter Firma produzierte Rothes Laternen aus lackiertem Leichtmetall.

Die grünen Laternen prägten über Jahrzehnte das Bild der Altstadt mit. Archivfoto: vaf

Von da an bestimmten diese eigens für Heidelberg geschaffenen Laternen das Bild der Altstadt mit, für beinahe 40 Jahre. Doch sie hatten nicht nur Freunde. Schon als die Pläne für die Hauptstraße 1977 in der Stadtbücherei vorgestellt worden waren, gab es Buhrufe und Pfiffe für die Beleuchtung. Heute stehen Rothes Leuchten nicht mehr in der Fußgängerzone. Die Stadt ersetzte sie 2014 durch ein Modell aus dem Katalog. In Heidelberg sind Rothes Laternen also Geschichte – aber keine unwesentliche. "Eigentlich gehören die Skizzen in die Hand von jemandem, der sie der Nachwelt zugänglich macht", meint Mike Metz. "Es wäre schön, es ließe sich hierbei eine Übereinkunft mit der Stadt erzielen."

Dafür spricht auch, dass die Heidelberger Leuchte bald ihren Siegeszug rund um die Welt antrat. "Auch in anderen Städten der Region habe ich dieses Modell meines Vaters schon gesehen, in Ludwigshafen, Mannheim und Schwetzingen", berichtet Rothes Sohn Martin, der in Ludwigshafen lebt. "Und meine Mutter hat die Heidelberger Leuchte auch schon auf Mauritius entdeckt."

Seinen Vater beschreibt er als Tüftler, der alles Mögliche entwarf – etwa eine hölzerne Badewanne. Sein Geld habe er aber in erster Linie mit Sitzmöbeln und Lampen verdient. "Das lief so gut, dass er sich mit 50 Jahren zur Ruhe setzen konnte", erzählt der Sohn. Sein Haus habe einem Museum geglichen. "Es war vom Keller bis unters Dach mit seinen Möbeln vollgestellt."

Nach dem Tod seines Vaters im vergangenen November entschloss sich Martin Rothe dazu, rund 30 Möbelstücke zu versteigern, die sein Vater konstruiert und vielfach auch selbst gebaut hatte. Manche sind schlicht, andere schrill. Einen neuen Besitzer suchen nun unter anderem eine Ottomane aus Chrom und grauem Leder, Stühle im Bauhausstil, Schubladen-Kommoden oder auch ein hölzerner Schreibtisch – nur Heidelberger Laternen sind keine dabei.

Info: Versteigerung am Freitag und Samstag, 18. und 19. Juni, ab 10 Uhr, Auktionshaus Metz. Die Artikel können dort in dieser Woche auch begutachtet werden. Man kann online mitbieten auf www.metz-auktion.de.