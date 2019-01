Heidelberg. (pol/mün) Ein 31 Jahre alter Mann sitzt in Untersuchungshaft, nachdem er am Freitag mitten am Tag in einer Gaststätte im Heidelberger Stadtteil Bergheim eingebrochen sein soll. Es war offenbar nicht der einzige Grund, warum er gesucht wurde, teilen Polizei und Staatsanwaltschaft mit.

Der Wohnsitzlose soll am Freitag gegen 11 Uhr in eine Gaststätte in der Bergheimer Straße eingebrochen sein. Aus dem Tresenbereich habe er eine Flasche hochprozentigen Alkohols und ein Schnapsglas an sich genommen. Anschließend verließ der Tatverdächtige die Gaststätte, konnte aber aufgrund von Zeugenhinweisen kurze Zeit später durch Polizeikräfte festgenommen werden. An der Schiebetür soll der 31-Jährige einen Sachschaden in Höhe von mindestens 200 Euro verursacht haben.

Laut Polizei war der Mann war in der Vergangenheit in Nordrhein-Westfalen bereits mehrfach wegen zahlreicher Delikte in Erscheinung getreten und wurde erst im August vergangenen Jahres aus der Haft entlassen.

Am Samstag wurde der 31-Jährige nach einem Beschluss des Amtsgerichtes in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.