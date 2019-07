Karlheinz Rehm vor seinem Reit- und Spargelhof in Kirchheim. Foto: Rothe

Von Holger Buchwald

Heidelberg. Karlheinz Rehm (61) ist Landwirt aus Leidenschaft und sitzt seit 20 Jahren für die Wählerinitiative "Die Heidelberger" im Gemeinderat. In seiner letzten Sitzung wird er am Dienstag zusammen mit 16 weiteren Stadträten verabschiedet.

Er trat freiwillig nicht mehr an, wollte Platz für die jüngere Generation machen. Gleichzeitig kann er sich vorstellen, sich auch in Zukunft weiter für seinen Stadtteil und die Umwelt zu engagieren. Im RNZ-Interview blickt er auf sein kommunalpolitisches Engagement zurück.

Am Dienstag ist ihre letzte Sitzung: Sind Sie traurig oder erleichtert?

Beides. Es war eine schöne Zeit. In den letzten zwei Jahrzehnten habe ich viele interessante Entscheidungen miterlebt und mit getroffen, zum Beispiel die Entwicklung der Bahnstadt. Auf der anderen Seite beneide ich die neuen Stadträte nicht, dass sie sich nach dem Bürgerentscheid vom Wochenende schon wieder mit dem Straßenbahn-Betriebshof auseinandersetzen müssen.

Ist das so ein Thema, das man als Stadtrat irgendwann nicht mehr hören kann?

Wir haben uns sehr lange und intensiv mit der Betriebshofverlagerung befasst. Auch die SPD hat am Ende eingesehen, dass der Große Ochsenkopf als Standort für den Neubau Sinn macht. Ich muss zugeben, in den letzten Wochen hat das Thema alles beherrscht. Ich konnte es so langsam wirklich nicht mehr hören.

Sollte der Gemeinderat das Mehrheitsvotum des Bürgerentscheids akzeptieren oder zu seinem Beschluss stehen, den Ochsenkopf doch zu bebauen.

Wir sollten auf jeden Fall den Betriebshof am Ochsenkopf bauen. Es muss doch weitergehen mit dem Ausbau des Nahverkehrs, und dafür brauchen wir einen neuen Betriebshof. Dass das jetzt wieder blockiert werden soll, halte ich für Unsinn.

Was waren für Sie die spannendsten Themen in ihrer Zeit im Gemeinderat?

Als die Weichen für die Konversion der US-Flächen gestellt wurden, war ich im Entwicklungsbeirat dabei. Sehr interessant fand ich es auch immer, in einem Preisgericht zu sitzen. Die Gestaltung der Schwetzinger Terrassen oder die Entwicklung des Hospital-Geländes - das waren unglaublich spannende Entscheidungen. Die Sache mit der Straßenbahn nach Kirchheim ist leider nicht so gut gelaufen. Aber das sind demokratisch gefällte Entscheidungen, die man akzeptieren muss.

Sie haben sich viel für Kirchheimer Themen eingesetzt. Was wünschen Sie sich für Patrick Henry Village?

Dass es zügig weitergeht und dass eine gute Lösung für die Flüchtlinge dort gefunden wird, so wie es uns vom Land versprochen wurde. Außerdem hoffe ich für uns Landwirte, dass nicht zu sehr über die Grenzen von PHV hinaus gebaut und in die Felder eingegriffen wird. Allgemein sollten die Kirchheimer bei der Entwicklung dieses Geländes mit eingebunden werden. Mein Traum wäre, dass die Linie 26 vom Kirchheimer Friedhof weiter nach PHV geführt wird und es somit eine direkte Verbindung gibt. Dass dies für die Bewohner dort als Zubringer nach Heidelberg alleine nicht ausreicht, ist mir auch klar. Dafür gibt es aber noch andere Lösungen: zum Beispiel Elektroschnellbusse.

Und die Linie 26 sollte wieder auf direktem Weg zum Bismarckplatz fahren?

Ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich habe für die Variante gestimmt, dass sie über die Bahnstadt fahren soll - und zwar, weil es für die Verkehrsanbindung und für die Finanzen die günstigste war. Im Nachgang hat es mich aber wahnsinnig geärgert, dass die RNV ihre Zusagen, was die Fahrtzeit angeht, nicht eingehalten hat. Darf ich aber noch etwas sagen?

Gerne.

Ein letztes Wort an die Verwaltung: Ich habe es immer genossen, mit ihr zusammenzuarbeiten, vor allem mit dem Umweltamt. Wenn es irgendwann Bedarf gibt, bin ich gerne bereit, mich in diesem Bereich auch weiter zu engagieren.

Info: Der alte Gemeinderat wird am Dienstag um 16 Uhr im Großen Saal des Rathauses, Marktplatz 10 verabschiedet. Um 18 Uhr konstituiert sich dort der neue.