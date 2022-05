Von Werner Popanda

Heidelberg. Martin Illing tritt in die Fußstapfen von Karin Werner-Jensen und ist neuer Vorsitzender des Vereins Alt-Heidelberg, dem Stadtteilverein der Altstadt. Er wird dieses Amt jedoch nicht wie in der Vereinssatzung vorgesehen zwei Jahre lang wahrnehmen, sondern nur ein Jahr lang. Und zwar deshalb, weil die Mitgliederversammlung im vergangenen Jahr, in der die Wahl eigentlich hätte stattfinden sollen, coronabedingt ausfiel.

Martin Illing ließ seinen Rückblick auf die vielen Höhepunkte in der Amtszeit seiner Vorgängerin in das Fazit münden, dass es sich um eine "schöne, sehr aktive und erfolgreiche Zeit" gehandelt habe. Jürgen Haag kam zu dem Schluss, dass Werner-Jensen "mit hervorragender, wirklich absolut toller Arbeit gedient" habe. Wozu auch gehört habe, dass sie "uns immer zu mehr Leistung angetrieben hat, was wir auch gerne gemacht haben".

Die Schlusslaudatio hielt Erik Bertram, der der langjährigen Stadträtin unter anderem bescheinigte, dass es für sie keine Rolle gespielt habe, "ob ein Mensch arm oder reich ist, welche Hautfarbe er hat oder welches Parteibuch er besitzt". "Egal ob für groß oder klein,", fuhr er fort, "ihr Engagement für diese Gesellschaft und unsere schöne Stadt sucht seinesgleichen, was die unzähligen Projekte und Initiativen aus den vergangenen Jahrzehnten eindrucksvoll beweisen."

Alles in allem habe sich Werner-Jensen schon in ihrer Zeit im Gemeinderat "über die Stadtteile hinweg einen Namen als die ‚Mutter der Heidelberger Altstadt‘ gemacht". Hierzu zähle nicht zuletzt eine Eigenschaft, die sie sich bis heute erhalten habe und die sie auszeichne. Nämlich sich "für wichtige Herzensprojekte auch gegen erhebliche Widerstände durchzusetzen".

Als konkretes Beispiel hierfür nannte er die Einführung eines Ein-Euro-Mittagessens im Kindergarten für Kinder aus ärmeren Familien. Weshalb sie nicht erneut kandidierte, hatte Werner-Jensen den Mitgliedern schon im Vorfeld der Versammlung mitgeteilt. Demnach wolle sich die 72-Jährige vermehrt um ihre Familie und ihre drei nicht in Heidelberg lebenden Kinder kümmern. Nun seien "in den letzten drei Jahren noch einmal drei Enkel geboren worden, die Anlass waren, mich auch aus Altersgründen aus dem Vorstand zurückzuziehen".

Ebenfalls für eine Amtszeit von einem Jahr gewählt wurden der bisherige Schatzmeister Fabio Leonardi und die neue Schriftführerin Regina Erbel-Zappe. Letztgenannte übernimmt diese Funktion von Erik Bertram, der nicht mehr kandidierte. Turnusgemäß, und damit für zwei Jahre gewählt, wurde der bisherige stellvertretende Vorsitzende Jürgen Haag, der auch für organisatorische Aufgaben verantwortlich zeichnet. Und Steffi Berger, die den Posten der für "besondere Aufgaben" Verantwortlichen übernimmt. Sie folgt auf Hans-Hermann Lindner, der zusagte, sich auch künftig um die Organisation und Durchführung der Kulturveranstaltungen des Vereins kümmern zu wollen.

Alle Wahlen erfolgten einstimmig wie später dann auch die Wahl der 14 Beiratsmitglieder. Was nach einem Wahlmarathon klingt, ging flott über die Bühne, weil die in der Kapelle der Kapellengemeinde versammelten Mitglieder auf ausführliche Vorstellungen der Kandidierenden und auf geheime Abstimmungen verzichteten. Folglich blieb jede Menge Zeit für das, was beim Abschied einer Vorsitzenden wie Werner-Jensen, die dieses Amt vor acht Jahren übernommen hatte, einfach nicht ausbleiben konnte: ausgiebige Worte des Dankes und des Lobes für ihre Arbeit.