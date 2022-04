Von Lennart Schiek

Heidelberg. Mehr als 300 Menschen haben sich am Mittwoch in der Yavuz Sultan Selim Moschee in Rohrbach versammelt, um das tägliche Fastenbrechen zu zelebrieren. Angehörige der Gemeinde und interessierte Besucher begingen gemeinsam den für Muslime heiligsten Tag im Fastenmonat Ramadan: Laylatur Qadr, die "Nacht der Bestimmung". Schon seit 2. April nehmen die Gläubigen von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang unter anderem kein Essen und keine Getränke zu sich. Am Abend des 1. Mai geht die Zeit des Verzichts zu Ende.

Es ist das vierte Mal seit Beginn des diesjährigen Ramadans, dass die Gemeinde zum sogenannten "Iftar" zusammenkommt. Vor dem Essen werden die fünf Köchinnen mit donnerndem Applaus bedacht. Das Mahl ist für die Gäste kostenlos und soll insbesondere auch für bedürftige Gläubige da sein. "Vor der Pandemie haben wir das fast jeden Tag im Ramadan gemacht", erzählt Hüseyin Özcan, der Sekretär der Gemeinde. Die Runde ist bunt durchmischt: "Die meisten Menschen, die hier sitzen, sind türkischstämmig", meint Özcan, "aber es kommen auch viele albanische, arabische und deutsche Gläubige zum Essen zu uns." Die Zuwanderung aus islamisch geprägten Staaten bescherte der Gemeinde zusätzlichen Zulauf.

Als der Imam das Wort ergreift, um nach einem kurzen Gebetswort den Anwesenden einen guten Appetit zu wünschen, ist es exakt 20.42 Uhr. Diese Uhrzeit ist kein Zufall, sondern folgt einem detailliert festgelegten Plan. Die tägliche Zeit für das "Iftar" entspricht dem Sonnenuntergang; jeden Tag müssen die Fastenden also einige Minuten länger auf das ersehnte Abendessen warten. "Die Zeit spielt eine überragende Bedeutung im Islam", bestätigt Gästeführerin Fatima Panz, als eine Besucherin auf die vielen Uhren im Gebetsraum hinweist. Das wirkt sich auch auf die fünf täglichen Gebete aus, die der Koran vorschreibt. In vergangenen Jahrhunderten orientierte man sich auch hier allein am Sonnenstand: So soll etwa das Nachmittagsgebet gesprochen werden, wenn der Schatten die doppelte Länge des Gegenstands oder der Person hat, die ihn wirft. "Auch die Religion muss aber mit der Zeit gehen", findet Panz: Wie viele Gläubige lässt sie sich inzwischen von einer Smartphone-App an Gebets- oder Fastenzeiten erinnern.

Der Entschluss, nichts zu essen, während die Sonne scheint, stößt oft auf Unverständnis. Auch kann es schwer sein, die muslimischen Gebete und Gebote im Ramadan in den Alltag zu integrieren, berichtet Fatima Panz’ Ehemann Koray. "Teilweise habe ich Magenverstimmungen erfunden, um mich nicht für meinen Glauben rechtfertigen zu müssen", erinnert sich der gelernte Hausverwalter. Heute will er sich nicht mehr verstecken und geht offen mit seiner Religion um.

Vor dem "Iftar" führt Fatima Panz die Besucher durch die kunstvoll geschmückte Moschee. Im Erdgeschoss einer ehemaligen Lagerhalle hat der Verein die Gebetsräume eingerichtet. Eigentlich ist hier zu wenig Platz, doch man hat sich arrangiert. Da der türkisch-islamische Kulturverein nicht als Religionsgemeinschaft anerkannt ist, ist er auf Mitgliedsbeiträge und Spenden angewiesen. Nur so sind Angebote wie das gemeinsame Fastenbrechen möglich. Doch die Gläubigen geben gerne: "Die Spende für die Gemeinde ist im Islam auch ein religiöser Akt", sagt Sekretär Özcan. "Gemeinschaft wird hier großgeschrieben."