Heidelberg. (rie). In einem Brief an den Vorstand und den Personalrat wenden sich Mitarbeiter des Universitätsklinikums Heidelberg gegen die einrichtungsbezogene Impfpflicht und klagen über "internen Druck" auf nicht gegen das Coronavirus geimpfte Angestellte. Das Schreiben, das der RNZ in Kopie zuging, ist von 325 der rund 14.500 Mitarbeiter unterzeichnet.

Die Angestellten werfen dem Uniklinikum vor, ihre persönlichen Ängste und Bedenken in Bezug auf die Impfung zu ignorieren und zu übergehen: "Seit einem halben Jahr müssen sich viele von uns mit beleidigenden und beschämenden, teilweise sogar menschenverachtenden Verhaltensweisen am Uniklinikum auseinandersetzen." So würde Kollegen ein schwerer Verlauf oder eine "Zwangsimpfung" gewünscht. Ob es Vorgesetzte oder Kollegen sind, die solche Aussagen tätigten, steht in dem Brief nicht. Deutliche Kritik äußern die Mitarbeiter an der Corona-Task-Force des Klinikums: "Wir fühlen uns diskriminiert und ausgegrenzt, auch von der Art und Weise der Schreiben, die die Task Force formuliert. Der interne Druck ist so stark und die psychische Belastung für manche Kollegen so groß, dass einige von ihnen nicht mehr arbeitsfähig sind."

Seit dem 16. März gilt für Mitarbeiter in medizinischen und pflegerischen Einrichtungen eine Impfpflicht. Die Arbeitgeber müssen Angestellte, die nicht gegen Corona geimpft sind, beim Gesundheitsamt melden. In ihrem Schreiben kritisieren die Uniklinik-Mitarbeiter, dass ungeimpfte Mitarbeiter bereits im März nicht mehr für Dienste eingeplant wurden. "Warum setzt sich das Uniklinikum nicht für eine Gleichbehandlung aller Mitarbeiter ein?", fragen die Briefeschreiber.

Auf RNZ-Anfrage verweist ein Kliniksprecher zunächst auf die Tatsache, dass der Gesetzgeber die einrichtungsbezogene Impfpflicht vorgebe. Entsprechend melde man ab dem 21. März die ungeimpften Mitarbeiter an das Gesundheitsamt, das dann nach individueller Prüfung über das weitere Vorgehen berate. Das Uniklinikum verfolge in der Corona-Pandemie "kontinuierlich eine transparente Kommunikation gegenüber den Mitarbeitenden, die sich an aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen und gesetzlichen Rahmenbedingungen orientiert". Dies betreffe auch die "umfangreichen, niederschwelligen und unverbindlichen Informationsangebote zu Impfstoffen, Impfmöglichkeiten und gesetzlichen Vorgaben". Der Sprecher kündigt zudem an: "Den Beschwerden bezüglich des Arbeitsklimas wird das Universitätsklinikum nachgehen und das Gespräch mit den Beschäftigten suchen."